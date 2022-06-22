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В Украине остановилась переработка нефти: что произошло

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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22 июня, 17:11
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Из-за вражеских атак не работает ни один нефтеперерабатывающий завод в Украине
В Украине остановилась переработка нефти
В Украине остановилась переработка нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине из-за действий российских оккупантов полностью остановилась нефтеперерабатывающая отрасль. Все из-за целенаправленных ракетных обстрелов со стороны России.

Об этом сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в ходе пресс-конференции.

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По его словам, Россия обстреливает украинские нефтеперерабатывающие заводы практически с первых дней полномасштабной войны.

Атаки оккупантов усложнили логистику нефтепродуктов на украинский рынок, что, со своей стороны, развило дефицит топлива.

"Вся нефтепереработка в Украине сейчас из-за массированных неоднократных атак агрессора не работает и сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает их дефицит", – сказал Витренко.

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Он также отметил, что дефицит топлива в Украине продержится до тех пор, пока не будут решены проблемы с логистикой.

"Когда мы получим полностью управление и сеть АЗС, мы присоединимся к решению проблем на рынке топлива и будем обеспечивать стабильность, прозрачность, справедливость цен на этом рынке", – добавил он.

Обстрелы НПЗ в Кременчуге

Впервые крупнейший НПЗ Украины в Кременчуге был обстрелян российскими ракетами еще 2 апреля. В результате вся инфраструктура завода была уничтожена, предприятие остановило работу.

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24 апреля россияне повторно атаковали нефтеперерабатывающий завод. В результате обстрелов один человек погиб, а еще семь получили ранения разной степени тяжести. Тогда по Кременчугской ТЭЦ и по Кременчугскому НПЗ ударили девять вражеских ракет.

12 мая оккупанты выпустили еще четыре ракеты по неработающему предприятию.

Ранее мы рассказывали, кто задерживает поставки бензина в Украину, и что происходит с топливом в соседней Польше.

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