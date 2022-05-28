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В Украине создадут государственную сеть АЗС — что будет с ценами на горючее

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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28 мая, 19:05
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В начале мая Кабинета министров передать 172 заправки компании Glusco в управление НАК "Нафтогаз Украины"
В Украине появится сеть государтсвенных АЗС
В Украине появится сеть государтсвенных АЗС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине ради контроля цен на бензин задумали создать государственную сеть АЗС. Национальным оператором на рынке нефтепродуктов станет НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом рассказал в интервью изданию "Интерфакс Украина" глава "Нафтогаза" Юрия Витренко.

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По его словам, НАК должен быть оператором национальной сети, чтобы не было вопроса высокой цены.

"Эту задачу поставил президент. Также мы можем быть для государства эффективным инструментом сотрудничества с крупнейшими в мире компаниями по ресурсу", – сказал Витренко.

Он отметил, что из-за несовершенной конкуренции на рынке именно государственный игрок становится ценовым лидером. А само государство больше не регулирует цены на топливо.

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При этом Юрий Витренко уточнил, что "Нафтогазу" пока не передали контроль над сетью АЗС Glusco.

"Там есть некоторые нюансы, но надеюсь, что государство проявит определенную волю и мы будем иметь контроль над АЗС", – сказал глава правления "Нафтогаза".

100 грн за литр — реальность?

Ранее редакция "Сегодня" расспросила заместителя директора Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева о том, чего ожидать на рынке топлива в ближайшее время. Он уверен, что из-за отмены регулирования цен со стороны государства, ситуация для украинцев только ухудшится.

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По его словам, у трейдеров теперь развязаны руки, поэтому цена за горючее может быть любой, даже 100 грн/л. Они не платят налоги, кроме 7% НДС, никто не контролирует ни цену, ни качество, ни безопасность продукции.

Ценоввой конкуренции на рынке тоже не наблюдается. Сейчас операторы везут ресурс фактически из одного источника – через западную границу. Спекуляций, торговли вне кассовых аппаратов и разнообразных схем на рынке также прибавится.

Учитывая дефицит топлива, роста цен следует ожидать не только на АЗС, но вообще везде. Прежде всего, это касается сферы общественного транспорта и продуктов первой необходимости, которые напрямую зависят от перевозок и топлива.

Сегодня" уже писали, какие схемы придумали мошенники во время бензинового кризиса, и рассказывали, что происходит с ценам на АЗС.

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