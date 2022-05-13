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В Украине восстанавливают электричество после российской оккупации: в каких регионах продолжаются работы

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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13 мая, 12:51
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Рассказываем, как продвигаются работы по возобновлению света в украинских регионах
В Украине продолжают восстанавливать электричество
В Украине продолжают восстанавливать электричество / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки энергетики вернули свет более 20 тыс. семей в 23 населенных пунктах Донецкой и Киевской областей.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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В частности, энергетики ДТЭК Донецкие электросети смогли провести восстановительные работы на оборудовании и линиях и полностью или частично возобновили питание 23 населенных пунктов. Так энергетики вернули свет в домах 20 049 семей в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах.

"Без света из-за активных боевых действий остаются жители 255 населенных пунктов Донецкой области. Наиболее сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Здесь из-за обстрелов и авиадуаров постоянно повреждается электрооборудование и линии электропередач", – сообщили в ДТЭК.

Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты.

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Также 12 мая аварийные бригады вернули свет еще в 827 домов в Киевской области: в Гостомеле, Горенке, Ирпене и Буче Бучанского района, а также в селе Тетеревское в Вышгородском районе.

"13 мая энергетики ДТЭК продолжают выполнять работы по возвращению света в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов, в том числе по заявкам потребителей, вернувшихся в свои дома на освобожденных территориях", – отметили в компании.

Раньше мы рассказывали, когда в Киевской области полностью восстановят электроэнергию, и писали, какие украинские области уже со светом.

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