Варвары или цивилизация: Подоляк рассказал, откажется ли Германия от газа из РФ

Вопрос отказа от российских энергоносителей в Европе стал цивилизационным вопросом

Европа должна отказаться от газа из РФ ради собственного выживания / Фото: Getty Images, УНИАН, РБК-Украина, Коллаж: Сегодня

У Германии не будет выбора касательно введения эмбарго на газ из России, поскольку сейчас этот вопрос стал не экономическим, а цивилизационным.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Украина24" во время всеукраинского телемарафона.

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"Если есть такая страна, как Россия, которая может прийти убивать детей, сжигать жилье – это выбор цивилизации. То есть ты хочешь быть в цивилизации или хочешь быть в варварстве?" – заметил Подоляк.

Выбор между добром и злом

Россия – это сторона конкретного зла. А Украина находится на стороне добра, представляет конкретные ценности.

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"То, что делает Россия – это не вопрос войны, а вопрос попытки уничтожить другую нацию даже не по этническому принципу, а по принципу гражданства. Россияне убивают украинцев, потому что у нас паспорт Украины", – подчеркнул Подоляк.

Следовательно, Европе и всему цивилизованному миру придется выбрать сторону. Украина – молодая цивилизация, которая может защитить себя и свою суверенность. Цена, которую должны заплатить западные страны – сравнительно невысокая.

Не понимаю, почему Европе невозможно немного снизить уровень своей жизни, очень несущественно – иметь не 2 тыс. евро месячного дохода для рядового работника какого-то предприятия, а 1800 евро. Эти 200 евро – это и есть плата за то, чтобы людоедская философия, которую сегодня пропагандирует РФ, не распространялась на всю Европу, – резюмировал Подоляк.

Эмбарго на энергоносители

Более месяца Украина призывает страны мира отказаться от главного оружия России – энергоносителей. 9 апреля президент Владимир Зеленский выступил с очередным призывом к нефтяному эмбарго.

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"У Украины нет времени ждать. У свободы нет времени ждать. Когда тирания начала агрессию против всего, на чем держался мир в Европе, следует действовать немедленно. Надо действовать принципиально. И нефтяное эмбарго должно быть первым шагом. Причем на уровне всех демократических государств, всего цивилизованного мира. Тогда Россия это почувствует. Тогда это для них будет аргумент, чтобы искать мир, прекратить бессмысленное насилие", – сказал президент.

В то же время на мировом рынке продолжает дорожать нефть. Такова реакция трейдеров как на войну в Украине, санкции против России, так и на события в странах Персидского залива, откуда планируют покупать энергоносители вместо РФ.

Раньше мы рассказывали, как Украина пытается сбалансировать рынок горючего и защититься от вероятного дефицита.