Вернули свет 37 тыс. семей: какие районы Донецкой области снова с электроснабжением

Аварийные бригады продолжают работать в зонах активных боевых действий

Ремонты линий в зонах боевых действий постоянно продолжаются / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В течение суток 6 июля ремонтные бригады ДТЭК вернули свет 37 тысячам жителей Донецкой области.

Как сообщили в компании Рината Ахметова, аварийные команды могут работать благодаря усилиям Вооруженных сил Украины.

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Запитали 37 сел и городков в Краматорском, Покровском и Бахмутском районах, ежедневно страдающих из-за обстрелов. Больше всего обновлений в Константиновской громаде – более 26 тысяч семей.

Повторные ремонты

Более недели почти ежедневно с разрешения военных энергетики снова и снова чинят сети в Торецкой громаде. За минувшие сутки в очередной раз возобновили питание более 6 тысяч домов жителей этой прифронтовой общины, постоянно страдающей от обстрелов.

В настоящее время без света остаются 323 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления:

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Славянское;

Авдеевское;

Марьинское;

Торецкое;

Бахмутское.

Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Герои энергетического фронта

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

По словам представителей ДТЭК, даже до полномасштабного вторжения работа энергетиков была полна сложностей и вызовов, но после 24 февраля стала еще опаснее.

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Благодаря "Героям энергетического фронта" хотят отдать честь самоотверженной и отважной работе энергетиков, работающих под пулями и ежедневно рискующих жизнью, чтобы украинцы продолжали жить в комфорте.

Таким образом также чествуют сотрудников компаний-инициаторов, погибших при исполнении трудовых обязанностей.

"Каждый из них – это настоящий герой и патриот Украины, и украинцы должны знать и помнить своих героев", – отметили в ДТЭК.

Приобщиться к проекту со своей уникальной историей может любой энергетик. Для этого нужно заполнить форму на сайте и вписать туда свой рассказ, который впоследствии опубликуют.

"Сегодня" ранее рассказывали, что должна учитывать энергетическая стратегия Украины по мнению экспертов, а также писали, как война меняет профессии и жизнь украинцев.