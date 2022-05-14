Вернули свет в дома: энергетики отремонтировали электросети в Одесской и Донецкой областях

Свет вернули 26 тыс. семей в 33 населенных пунктах

Свет вернули в дома украинцев и в Киевской области / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки 13 мая энергетики ДТЭК вернули свет 26 тысячам семей в 33 населенных пунктах Одесской и Донецкой областей.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

Реклама

Так, энергетики ДТЭК Одесские электросети вернули свет в 7 тысяч домов, обесточенных в результате ракетного удара и разрушения энергетической инфраструктуры.

В течение недели электромонтеры ДТЭК Одесские электросети в круглосуточном режиме ремонтировали сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям. Над восстановлением сетей работали 84 работника и 24 единицы техники, отмечают в компании.

В Донецкой области свет вернули в 23 населенных пункта Покровского, Бахмутского, Волновахского и Краматорского районах. Электроснабжение снова получают 18 тысяч семей.

В настоящее время без света жители 251 населенного пункта Донецкой области. Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Из-за активных боевых действий здесь постоянно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты, – сообщили в ДТЭК.

Также 13 мая аварийные бригады свет дали еще в 462 дома в Киевской области. Работы по восстановлению находятся на финальной стадии.

Реклама

Работа на железной дороге

Компания ДТЭК Рината Ахметова направила 6 аварийно-ремонтных бригад и 28 специалистов, чтобы ускорить восстановление разрушенной железнодорожной инфраструктуры. После попыток разрушить энергетику враг перешел к атакам по железнодорожным узлам и подстанциям.

Такие обстрелы происходят с целью нарушить поставки на фронт и парализовать железнодорожные перевозки – основу любой экономики. От электросетей Укрзализныци зависит не только движение поездов, но и электроснабжение некоторых прилегающих к железнодорожным путям населенных пунктов.

Кроме этого, в ДТЭК призвали энергокомпании прекратить сотрудничество с Россией, использующей доходы от нефти и газа на ведение войны против Украины. В то же время руководство Азовстали уже планирует, как будут восстанавливать завод после победы.