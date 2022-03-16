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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Витренко предложил заморозить российские деньги за газ – чем это грозит агрессору

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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16 марта, 11:11
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Рассказываем, как можно лишить агрессора потока денег за природный газ
Куда пойдут замороженные средства
Куда пойдут замороженные средства / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Средства, которые Россия получает за газ, поставляемый европейским потребителям, должны быть заморожены на специальных счетах до завершения войны против Украины.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью изданию The Economist.

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Витренко предлагает хранить эти деньги на специальном целевом депозитном счете – escrow account.

"И Россия не сможет их получить до полного вывода войск из Украины. Это лишит путина ресурса финансировать войну против нас и может ускорить ее завершение", – заявил глава компании.

Цены на газ в Европе

Биржевые цены на газ в ЕС после начала войны РФ против украинского народа пережили исторический рост – до более чем 3 тыс. долларов за тысячу кубометров.

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Но в начале этой недели, с 14 марта, они начали стремительное снижение, и уже 15-го числа голубое топливо стоило менее 1200 долларов за тысячу кубометров.

Такое пике цен, по мнению аналитиков Bloomberg, происходит на фоне новостей о продолжении российско-украинских переговоров. Еще одним фактором удешевления является улучшение погодных условий, а именно потепление.

"Сегодня" также писали, какой цене на нефть соответствует нынешняя стоимость газа и каким образом Европа планирует отказаться от газа агрессора.

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