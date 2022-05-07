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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Влетит Путину в копеечку: почему новая идея с "Северным потоком-2" работает против РФ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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7 мая, 16:40
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Эксперт рассказал, сможет ли Россия воплотить в жизнь свою очередную безумную идею
Зачем РФ ищет “Северному потоку-2” новое применение
Зачем РФ ищет “Северному потоку-2” новое применение / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Газпром" заявил, что придумал новое назначение для так и не запустившегося "Северного потока-2". Сухопутную часть газопровода хотят использовать для развития газоснабжения регионов северо-запада России.

"Сегодня" пообщались с экспертом и узнали, имеет ли на это право "Газпром" и что принесет агрессору эта затея.

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По словам экономиста и финансового аналитика Алексея Куща, РФ действительно может использовать ту часть газопровода, которая находится на их территории и не заходит в море.

"Огромная сухопутная часть была подведена к точке входа со стороны России в Балтийское море. Такой мощный сухопутный газопровод попросту не нужен", – говорит эксперт.

Кущ отмечает, что для обеспечения северо-запада страны с мощностей "Северного потока-2", который является газопроводом высокого давления, необходимо достроить трубопроводы среднего и низкого давления.

По сути РФ хочет выделить сухопутную часть "Северного потока-2" и она станет частью их газотранспортной системы.

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Экономист считает, что в ближайшее время таких идей в России будет много, поскольку потребление кремлевского газа будет падать и сократится на 30-40% в ближайший год.

Почему это плохая идея

По мнению аналитика это абсолютно не рациональная идея и просто попытка "утилизировать" избыточные мощности.

Однако чтобы сухопутные мощности "Северного потока-2" работали таким образом, нужно потратить еще больше денег на строительство инфраструктуры.

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"Это просто хорошая мина при плохой игре, они вообще никакого эффекта не получат. На самом деле это привет к дополнительным затратам, потому что нужно подвести газопроводы среднего и низкого давления. Вместо того, чтобы получать какую то прибыль или хотя бы выйти в ноль, они будут тратить еще больше денег", – говорит аналитик.

В том же заявлении "Газпром" указал возможность запуска второй нитки газопровода, однако не раньше 2028 года.

Алексей Кущ допускает, что Европа может пойти на кратковременный запуск "Северного потока-2" в случае остановки транзита через Украину.

Если с транзитом все будет в порядке, то газопровод станет элементом торга с новой властью в РФ, если конечно, там она сменится на демократическую политическую силу.

Подобные заявления "Газпрома" аналитик называет эвфемизмом и почему они выбрали именно эту дату – неизвестно.

"Сегодня" также писали, какую подушку "Газпром" подготовил для полномасштабной войны в Украине и рассказывали, почему Венгрия так противостоит энергетическому эмбарго.

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