Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 мая ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Внезапно изменили решение: давний покупатель РФ откажется от ее нефти

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 мая, 10:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Премьер-министр страны изменил свое решение в пользу интересов стран Большой семерки
Фумио Кисида заявил о готовности отказаться от нефти из РФ
Фумио Кисида заявил о готовности отказаться от нефти из РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Япония согласилась ввести эмбарго на импорт нефти из РФ в рамках решения стран Большой семерки.

Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, передает Reuters.

Реклама

По его словам, это было трудное решение для Японии, которая зависит от импортных энергоресурсов.

"Сейчас крайне важно единство G7, и на основании заявления ее лидеров мы решили в принципе принять меры по эмбарго на российскую нефть", — сказал премьер.

Кисида не рассказал, сколько времени потребуется для отказа от кровавого черного золота и только подчеркнул, что это будет происходить поэтапно.

Реклама

Кстати, крупнейшая японская нефтеперерабатывающая компания Eneos Holdings уже отказалась от нефти из РФ и заменила ее поставками с Ближнего Востока.

Ранее министр экономики Японии заявлял, что страна еще не готова отказаться от черного золота из России ввиду своей сильной зависимости.

Замена российской нефти

Даже Чехия, которая очень сильно зависит от путинских энергоресурсов, уже нашла, чем заменить российскую нефть.

Реклама

Снять зависимость страны от нефти из РФ поможет усиление пропускной способности трубопровода TAL, проходящего из итальянского города Триеста.

Однако для такого простого решения нужна не только воля Чехии, но и стран, также причастных к нефтепроводу – Италии, Австрии и Германии, заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

"Сегодня" также писали, какая европейская страна помешала введению эмбарго и рассказывали, кто может получить поблажку на импорт нефти из России и почему.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Green energy
Прорыв в зеленой энергетике
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Кто получит выгоду от войны
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Черное золото
Как эмбарго на нефть изменит жизнь россиян
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять