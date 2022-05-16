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Во Франции создали уникальный "водородный" автомобиль – в чем его особенность

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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16 мая, 17:57
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Рассказываем, какую скорость может развить водородное чудо техники на "водородных" батарейках
Во Франции разработали уникальный "водородный" автомобиль
Во Франции разработали уникальный "водородный" автомобиль / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Парижский стартап NamX разработал автомобиль с необычными "зелеными" батарейками, а именно – баллонами со сжатым водородом.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Водород считают прекрасной альтернативой аккумуляторам, которые требуют долгой зарядки, но проблема такой машины – мизерное количество водородных станций для заправки.

Именно эту проблему и попробовали решить французы в своем автомобиле и предусмотрели помимо обычного баллона в кроссовере шесть сменных резервуаров, по старому принципу сифона для газированной воды.

Эти баллоны можно будет поменять самому, не только на специальных станциях. Сколько весит каждый баллон и сколько он вмещает газа разработчики пока не уточняют.

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Максимальная скорость такого авто - 200 и 250 км/ч, в зависимости от выбранной комплектации, а начало серийного производства, намечено на 2025 год.

Но при этом производитель уже определился с ценой и каждый желающий может сделать заказ с внесением депозита. Стоимость инновационного кроссовера колеблется от 65 до 95 тысяч евро за машину, в зависимости от комплектации.

Водород для всей Европы

Благодаря Финляндии ЕС может получить нужное количество зеленого водорода и достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

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К этому стремится национальная электросеть страны Fingrid, которая уже подписала различные соглашения на более чем 5 тыс. МВт для проектов, которые планируется завершить в 2022–2024 годах.

"Сегодня" ранее рассказывали, какие страны сильнее всего приблизились к зеленому переходу и писали, с какой страной Украина договорилась о совместном производстве водорода.

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