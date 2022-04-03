Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Война делает беднее": почему Германия не откажется от нефти и газа из РФ

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 апреля, 17:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Министр финансов Германии объяснил свою позицию по поводу запрета российских энергоносителей
Вопрос запрета российской нефти и газа остается открытым в Германии
Вопрос запрета российской нефти и газа остается открытым в Германии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Страны Евросоюза никак не отважатся отказаться от российской нефти и газа, и ввести эмбарго.

В частности, министр финансов Германии Кристиан Линднер не поддерживает запрет на импорт энергоносителей из России, о чем и сказал изданию Bild.

Реклама

Политик уверен, что влияния санкций уже достаточно, чтобы ударить по режиму Путина. В то же время, они не должны угрожать стабильности Германии.

Более дорогие энергоносители

По словам Линднера, война в Украине "делает всех беднее", поскольку за те же ресурсы из России нужно платить больше. В то же время на отопительный сезон 2022 – 2023 годов немцы ищут альтернативные источники и увеличивают резервы.

"Эту потерю благосостояния не может компенсировать даже государство", – заявил министр.

Реклама

Немецкое правительство продолжает поддерживать свои компании, для которых есть угроза существованию, учитывая санкции. Однако финансирование ограничено и будет временно.

Позиция Германии

После начала вторжения в Украину, Германия в лице министерства иностранных дел Анналены Бербок заявила о пакете самых жестких санкций против России. Таким стало наказание за нарушение международного правопорядка.

Поддержали за границей и украинских беженцев, которым продлили безвизовый режим на полгода. Граждане Украины без визы после 90 дней проживания в Германии могут получить разрешение на такой же период.

Реклама

Отдельные политики также достаточно резко высказывались по отношению к Владимиру Путину. Сопредседатель социал-демократов Ларс Клингбайль назвал его военным преступником.

Ранее мы говорили, что страна остается зависимой от российского газа. После кремлевского заявления о расчете рублями, состоялся разговор между канцлером Германии Олафом Шольцом и Путиным, в ходе которого последний заверил, что контракты будут оставаться без изменений.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Опрос
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Черное золото
Байден разрушил планы Кремля
Новые цены на нефть
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Опрос Gradus
Готов ли бизнес платить зарплаты
1
Нет, выплат не будет Нет, выплат не будет
2
Да, на 100% Да, на 100%
3
Да, но от 50 до 69% Да, но от 50 до 69%
4
Пока трудно сказать Пока трудно сказать
5
Только до 30% Только до 30%
6
Да, на 30-49% Да, на 30-49%
7
От 70 до 99% От 70 до 99%
8
Даже больше чем на 100% Даже больше чем на 100%
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Надежный тыл
Помочь Героям!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
27,04
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
25,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять