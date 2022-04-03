"Война делает беднее": почему Германия не откажется от нефти и газа из РФ

Министр финансов Германии объяснил свою позицию по поводу запрета российских энергоносителей

Вопрос запрета российской нефти и газа остается открытым в Германии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Страны Евросоюза никак не отважатся отказаться от российской нефти и газа, и ввести эмбарго.

В частности, министр финансов Германии Кристиан Линднер не поддерживает запрет на импорт энергоносителей из России, о чем и сказал изданию Bild.

Реклама

Политик уверен, что влияния санкций уже достаточно, чтобы ударить по режиму Путина. В то же время, они не должны угрожать стабильности Германии.

Более дорогие энергоносители

По словам Линднера, война в Украине "делает всех беднее", поскольку за те же ресурсы из России нужно платить больше. В то же время на отопительный сезон 2022 – 2023 годов немцы ищут альтернативные источники и увеличивают резервы.

"Эту потерю благосостояния не может компенсировать даже государство", – заявил министр.

Реклама

Немецкое правительство продолжает поддерживать свои компании, для которых есть угроза существованию, учитывая санкции. Однако финансирование ограничено и будет временно.

Позиция Германии

После начала вторжения в Украину, Германия в лице министерства иностранных дел Анналены Бербок заявила о пакете самых жестких санкций против России. Таким стало наказание за нарушение международного правопорядка.

Поддержали за границей и украинских беженцев, которым продлили безвизовый режим на полгода. Граждане Украины без визы после 90 дней проживания в Германии могут получить разрешение на такой же период.

Реклама

Отдельные политики также достаточно резко высказывались по отношению к Владимиру Путину. Сопредседатель социал-демократов Ларс Клингбайль назвал его военным преступником.

Ранее мы говорили, что страна остается зависимой от российского газа. После кремлевского заявления о расчете рублями, состоялся разговор между канцлером Германии Олафом Шольцом и Путиным, в ходе которого последний заверил, что контракты будут оставаться без изменений.