Война в Украине влияет на ресурсы в США: цены на бензин побили новый рекорд

Американские водители всегда платили больше за горючее летом, но из-за ценовых колебаний на нефть сейчас стало еще хуже

Американским водителям придется затянуть пояса из-за ситуации на нефтяном рынке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В 2022 году цены на нефть и нефтепродукты выросли до самого высокого показателя за последние 14 лет. Главная причина – вторжение России в Украину и связанные с этим санкции.

Как пишет The New York Times , в связи с этим увеличилась и стоимость бензина в США – до 5 долларов за галлон (38,61 грн за литр), что на 60 центов (17,55 грн) больше, чем месяц назад.

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За год стоимость галлона горючего выросла почти на 2 доллара – с 3,08 доллара в июне 2021 года. Даже во время мартовского пика цен на нефть (133 долл./баррель) галлон бензина не стоил так дорого, а примерно 4,11 доллара (122 грн).

Средние цены на горючее

Сейчас средняя цена выше 4 долларов во всех штатах. В Калифорнии стоимость установили на уровне 6 долларов за галлон, есть тенденции к росту в Мичигане, Делавере, Мэриленде и Колорадо.

По оценкам экспертов, каждая дополнительная копейка в цене на бензин стоит американцам 4 млн. долларов (119 млн. грн.) в день. Средний потребитель горючего в США будет платить в среднем 450 долларов (13,3 тыс. грн) в месяц, что на 100 долларов больше, чем в разгар пандемии коронавируса.

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Цена за галлон бензина в США 12 июня по данным ресурса Gas Prices / Фото: скриншот

Что влияет на ситуацию?

Война в Украине больше всего повлияла на цены на бензин, поскольку из-за санкций против России с мировых рынков изъяли более миллиона баррелей нефти. Энерготрейдеры также повысили цены на нефть в ожидании дальнейшего падения российского производства и экспорта.

В то же время, в США не хватает мощностей для переработки имеющихся ресурсов в бензин, дизель или реактивное топливо. Во время пандемии закрывали ряд заводов, что внесло свою лепту в развитие ситуации. Высокий спрос также принуждает повышать цены в условиях ограниченной поставки.

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Ожидается, что высокие цены на горючее заставят водителей пересесть на электромобили. Впрочем, это снизит спрос на нефтепродукты всего за несколько лет.

Последствия для России

Недавно в РФ признали влияние западных санкций в свою экономику. По словам главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, нефтяное эмбарго приведет к ослаблению рубля и разгону инфляции.

Такие заявления на высших уровнях РФ прозвучали впервые. Набиуллина добавила, что страну ожидает значительное сокращение импорта, потому что развитые страны перестали продавать им товары и услуги.

Она отметила, что в ситуации с запретом продажи черного золота многое зависит от того, какие объемы нефти удастся перенаправить на другие рынки, и компенсируются ли потери объемов ценой.

Сейчас Россия сокращает выпуск продукции в отраслях, где высока роль экспорта, а также у компаний, зависящих от импортных составляющих.

"Сегодня" ранее писали, что ЕС начал готовить седьмой пакет санкций против России, а по данным агентства Fitch Ratings, энергосектор РФ терпит существенные потери от шестого пакета санкций.