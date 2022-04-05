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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Впервые с начала войны: в Украине возобновили популярную энергетическую услугу

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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5 апреля, 17:58
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В Минэнерго ввели очередные изменения в сфере продаж ресурсов
В Минэнерго возобновили одну из услуг
В Минэнерго возобновили одну из услуг / Фото: Getty Images, Укртрансгаз, Коллаж: Сегодня

Министерство энергетики Украины снова разрешило реэкспортировать природный газ после месячного перерыва, в связи с российским вторжением.

Как сообщили на сайте Укртрансгаза, вывозить за границу теперь можно газ, который завезли в Украину после 3 апреля 2022 для хранения в подземных хранилищах.

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Речь идет об энергоресурсе, который хранили в режиме "Таможенный склад", и о газе, который транспортировали по специальному тарифу шорт-холл (short-haul). Это услуга, позволяющая с 1 января 2020 транспортировать газ между определенными точками со скидкой.

В то же время голубое топливо, завезенное в Украину до 3 апреля, все еще нельзя реэкспортировать. Его можно растаможить и использовать для нужд государства.

Временно исполняющий обязанности гендиректора Укртрансгаза Сергей Перелома одобрил решение министерства. Он отметил, что это позволит Украине оставаться надежным партнером на международном рынке.

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"Восстановление реэкспортных операций – важный сигнал для наших иностранных заказчиков услуг, которые сегодня работают в 27 странах", – подчеркнул Перелома.

Он добавил, что клиенты за рубежом продолжат пользоваться украинскими газохранилищами и в новом сезоне. В частности, для хранения природного газа.

Газ в Украине

Недавно министр энергетики Герман Галущенко поддержал решение европейских стран об отказе от российского газа. Пока в Европейском Совете нарабатывают действенные механизмы для этого, министр предложил для хранения природного газа украинские хранилища.

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"Украина имеет значительные мощности для хранения природного газа наши подземные хранилища самые большие в Европе. В нашей инициативе Регионального энергетического партнерства, RESP, мы предлагаем использовать наши ПХГ для создания стратегического запаса газа для европейских стран", – отметил Галущенко.

В то же время Россия продолжает шантажировать мир рублевой системой расчета. Платить "деревянной" валютой предлагают уже не только за газ, но и за другие экспортируемые товары.

И пока энергетика РФ постепенно тонет, в Украине ищут альтернативы российским ресурсам. На Львовщине недавно начали разрабатывать новое газовое месторождение.

Ранее мы рассказывали, что Литва является первой из стран ЕС, которая первой отказалась от закупок российского газа.

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