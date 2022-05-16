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Все ради эмбарго: Европа полностью согласилась на условия Венгрии

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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16 мая, 17:08
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ЕС делает еще один шаг навстречу Будапешту, чтобы тот принял санкции против РФ
Венгрия не готова к последствиям от нефтяного эмбарго
Венгрия не готова к последствиям от нефтяного эмбарго / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ЕС пошел навстречу Венгрии, выступающей против нефтяного эмбарго в отношении России, и согласился профинансировать нефтепроводы для страны. Все сделано для того, чтобы официальный Будапешт поддержал шестой пакет санкций.

Об этом пишет испанское издание El Pais.

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Ради согласия Венгрии Европа намерена перераспределить финансирование в рамках плана REPowerEU, а до тех пор, пока Будапешт не получит новую инфраструктуру, можно будет покупать нефть из РФ.

Из этого следует, что нефтяное эмбарго утвердят не позднее следующей недели.

Европа заплатит за отказ от российской нефти

Ранее представители ЕС заявили, что готовы выплатить компенсацию Венгрии, если та поддержит шестой пакет санкций против России, предусматривающий запрет на импорт российских энергоносителей.

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Средства на это возьмут из резервов новой энергетической стратегии Евросоюза под названием REPowerEU (о ней объявят 18 мая), которая направлена на поэтапный отказ ЕС от российских ископаемых задолго до 2030 года. В этой стратегии должны быть средства для стран сообщества, в том числе и для Венгрии.

Впоследствии она определилась с суммой, за которую готова "продать" свое согласие на нефтяное эмбарго против агрессора.

Речь идет о 700-750 млн евро. В этой сумме:

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  • 500-550 млн евро потенциальных инвестиций в нефтеперерабатывающие мощности в течение 4 лет. Это связано с тем, что они рассчитаны именно на российскую нефть, и чтобы переработать другие виды сырья, нужны инвестиции;
  • 200 млн евро стоимости расширения мощности трубопровода через Адриатическое море. Сколько времени это займет, точно не известно, однако "цена на газ в Венгрии повысится на 55%".

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