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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Вслед за США: в ДТЭК призвали Запад закрыть небо и ввести эмбарго на нефть и газ РФ

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14 марта, 16:24
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Руководство украинской энергетической компании призвало страны Запада ужесточить санкции против России
В ДТЭК призвали Запад ввести эмбарго на нефть и газ РФ
В ДТЭК призвали Запад ввести эмбарго на нефть и газ РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Facebook / Чернобыльская АЭС

Руководство крупнейшего частного инвестора энергетической отрасли Украины обратилось к странам Запада с убедительной просьбой помочь Украине и предотвратить возможную катастрофу.

Подходящие аргументы привел генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в комментарии изданию Forbes.

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Тимченко призвал лидеров ведущих стран мира закрыть небо над Украиной. Речь прежде всего об объектах критической структуры, в частности электростанциях.

Кроме этого, гендиректор ДТЭК отметил необходимость ввести абсолютное эмбарго на газ и нефть из России по примеру США. По словам Тимченко, деньги, которые страна-агрессор получает за проданные ресурсы, направляются в военную сферу для убийства украинцев.

Представитель компании отметил, что очень важно внедрить бесполетную зону хотя бы над атомными станциями в Украине. От этого зависит ядерная безопасность всего мира, поскольку провокации врага могут обернуться масштабной катастрофой.

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Ситуация на АЭС

По информации украинской разведки, Владимир Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС. Российские оккупанты могут создать техногенную катастрофу, а затем обвинить во всем Украину.

Кроме Чернобыльской атомной электростанции, вражеским войскам удалось взять под контроль и Запорожскую АЭС. Впоследствии они объявили их собственностью "Росатома" и привезли туда гражданских из России.

Оккупанты постоянно обесточивают объекты. Ремонтники "Укрэнерго" только 13 марта отремонтировали линию электропередачи, подающую свет в Чернобыль и Славутич, но россияне вскоре ее снова оборвали.

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В то же время 14 марта российские наемники угрожают взорвать боеприпасы напротив энергоблока Запорожской АЭС.

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Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

Алексей Кущ, экономист
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Сержант Дерусова Инна Николаевна - старший боевой медик. С начала вторжения российских войск выполняла задачи в городе Ахтырка Сумской области: спасла более 10 украинских военнослужащих, вытащив их из-под вражеского огня. Погибла от артиллерийских обстрелов оккупантов, оказывая помощь раненым. Первая женщина – Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.

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