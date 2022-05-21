Выручка выросла в несколько раз! Как Украина обогащается за счет Европы

Пока валютная выручка в Украину поступает только из Польши

В апреле 2022 года доходы Украины выросли до 1,11 млн долл / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина в январе-апреле 2022 года увеличила выручку экспорта электроэнергии в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 141,05 млн долл.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Государственной таможенной службы.

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Так, в апреле этого года доходы Украины от экспорта электроэнергии составили 1,11 млн долл.

Валютная выручка от экспорта электроэнергии поступает в Украину пока только от поставок в Польшу. Первым экспорт излишков тока в Европу для обеспечения Украины дополнительной валютной выручкой начала компания ДТЭК Рината Ахметова.

В министерстве энергетики заявили, что украинская электроэнергия может заместить Европе до 17% российского газа. Для Украины увеличение экспорта электроэнергии в Европу позволит сократить дефицит энергорынка и обеспечить поступление в страну необходимой в военное время валютной выручки.

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Что мешает Украине экспортировать электроэнергию странам ЕС

Заметим, что ранее экс-глава Секретариата энергетического сообществаЯнуш Копач призвал к увеличению экспорта украинской электроэнергии в Европу.

Так, Украина может помочь странам Европейского Союза снизить цены на электроэнергию для потребителей и уменьшить зависимость от российских энергоносителей.

Однако, как отмечает Копач, экспорту мешают бюрократические процедуры и требование Европейской ассоциации операторов системы передачи (ENTSO-E) установить дополнительные компенсаторы (STATCOM) для предотвращения вредных колебаний в энергосистеме. А вот STATCOM надо заказывать и срок поставки составляет примерно до 1 года.

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"Если была бы воля – способ решения этой проблемы есть. За последние три месяца с момента синхронизации не было зарегистрировано никаких вредных колебаний. Так что попытка торговать кажется безопасной. Более того, на рынке есть более быстрые и дешевые решения для увеличения безопасной торговой емкости, чем STATCOM, в первую очередь аккумуляторы", – отметил Копач.

Раньше мы рассказывали, как украинская энергосистема присоединилась к европейской ENTSO-E, и писали, как именно энергосистема Украины может помочь странам Европы избавиться от влияния России.