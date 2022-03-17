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Выжимают максимум, пока могут: "Газпром" продолжает транзит в Европу через Украину

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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17 марта, 10:14
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Российский газовый монополист продолжает отчитываться о загруженных украинских трубах
Россия продолжает транзит газа через Украину
Россия продолжает транзит газа через Украину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Газ из России продолжают транспортировать в Европу через Украину Однако постепенно ажиотаж уменьшается, хотя в "Газпроме" пытаются выжать максимум выгоды из ситуации.

Как сообщили в Интерфаксе, уровень транзита на 17 марта остается на уровне предыдущего дня.

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Речь идет о подаче 94,6 миллиона кубометров газа, согласно заявкам европейских потребителей.

Оператор российской системы предпочел бы подавать больше, но спрос в Европе, похоже, падает. Для сравнения, еще неделю назад "Газпром" заявлял о максимальных объемах транспортируемого газа – 109 миллионов кубометров.

Газ в обход Украины

Кроме этого, по трубопроводу "Ямал – Европа" россияне через Беларусь и Польшу подают газ к европейским потребителям. Уже двое суток он работает в реверсном режиме. Это означает, что Германия передает полученный газ в Польшу.

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Интересно, что за первые две недели марта 2022 года "Газпром" экспортировал почти 500 миллионов кубометров голубого топлива. Это максимальный объем газа за семь месяцев с сентября 2021 года.

Уменьшились поставки российского газа в страны "дальнего зарубежья" на 28,5% – согласно заявкам потребителей предоставили 30,7 миллиарда кубометров газа. С начала марта "Газпром" подает на максимум газ в Италию, Польшу, Хорватию, Грецию, Болгарию, Турцию. Заметен рост экспорта газа в Китай.

Отказ от ресурсов РФ

Российские энергоносители никто не хочет покупать на мировом рынке. Нефть и газ из России стали токсичными, поэтому сложно найти покупателей хотя бы где-нибудь.

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В частности, недавно от закупки газа отказался германский энергетический гигант E.ON. Компания покупала объемы в европейских представительствах "Газпрома", но долгосрочных контрактов у них не было.

Ранее мы рассказывали, что оператор "Северного потока-2" заявил о банкротстве. Nord Stream 2 AG распустил свой штат из 106 человек, а компанию сочли неплатежеспособной.

В то же время биржевые фьючерсы на газ из России также существенно упали в цене. На бирже заметны ценовые колебания из-за нестабильной ситуации на рынке.

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