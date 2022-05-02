"Ямал-Европа" и "Северные потоки" – как будут отмирать кремлевские газопроводы

Эксперт рассказал, какая участь ждет самые популярные российские газопроводы

Российские газопроводы будут постепенно отмирать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несмотря на сопротивление отдельных государств, Европа все ближе подбирается к отказу от российского газа. Однако за годы энергетической монополии РФ успела окутать практически весь мир своими газопроводами, например, знаменитыми "Северными потоками".

"Сегодня" вместе с экономистом Алексеем Кущем разбирались, что теперь будет с этими трубопроводами.

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По словам эксперта, постепенное отмирание всех этих газопроводов неизбежно и со временем они превратятся в груду металла.

Итак, Алексей Кущ считает, что первым отомрет "Ямал – Европа", "Северный поток-2" так и не запустится, а потом печальная участь ждет "Северный поток-1" и, к сожалению, наша газотранспортная система.

В последнюю очередь ненужными станут южные проекты, например, "Голубой" и "Турецкий" потоки.

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"Все связано с технологическими вопросами, например, увеличение добычи газа в Азербайджане. Если он сможет это сделать, то Трансанатолийский газопровод будет постепенно вытеснять "Турецкий" и "Голубой" потоки", – рассказывает экономист.

Вопрос, связанный с иранским газом, эксперт называет "геополитическим фэнтези", но не отбрасывает возможности, что запад все же пойдет на снятие санкций с Ирана, чтобы побольнее ударить по России.

Если это произойдет, то это полностью уничтожит экспорт российского газа в Европу, говорит Кущ.

Когда ЕС откажется от газа из РФ

Экономист считает, что это произойдет не в краткосрочной и не в долгосрочной перспективе.

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"Первый процесс – это поиск источников замещения российского газа и то, насколько быстро будет происходить зеленый переход. Это будет происходить в среднесрочной перспективе, примерно от 3 до 5 лет", – подытожил Кущ.

Что не так с транзитом?

Дело в том, что транзит, то есть прокачка российского газа в Европу не совместима с процессом отказа от голубого топлива агрессора.

Рано или поздно украинская ГТС утратит эту опцию, однако прекратить его по собственной воле Украина не может.

По мнению Алексея Куща, это будет выстрелом себе в ногу и вызовет волну негатива против Украины.

"Сегодня" также писали, какие санкции против "Газпрома" ввела Польша, и рассказывали, куда катятся акции газового монополиста.