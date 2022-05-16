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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Ямал-Европа" полностью остановлен – кому Россия сделала хуже

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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16 мая, 14:50
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Эксперт рассказал, чего добивается Кремль своей странной газовой политикой
Что остановка "Ямал-Европа" значит для Европы и РФ
Что остановка "Ямал-Европа" значит для Европы и РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Газпром" заявил, что с 12 мая не будет прокачивать газ по трубопроводу "Ямал – Европа" через Польшу. Это произошло после того, как в Кремле ввели санкции против компании EuRoPol GAZ, которая владеет польской частью трубы.

Чем обусловлено такое странное решение и чего им добивается Россия, "Сегодня" спросили у эксперта.

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По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, эта остановка "Ямал-Европа" была одним из способов повлиять на Европу.

"Россия сейчас шантажирует Европу, делает это намеренно и будет делать, потому что хочет заставить ЕС не вводить газовое эмбарго", – говорит эксперт.

Охрименко считает, что такими действиями Россия только побуждает Европу быстрее отказываться от ее энергоносителей, что к сожалению, невозможно сделать сиюминутно.

"Но есть разговоры, что этот темп можно увеличить и отказаться уже к 2025 году. Если Европа решит, что к этому моменту они полностью отказываются от российского газа – это будет очень большая победа", – говорит аналитик.

Транзит через Украину

Также через действия оккупантов Европа лишилась трети транзита голубого топлива, проходящего через Украину, после того, как была остановлена станция "Сохрановка" в Луганской области.

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Эксперт уверен, что полностью прекращать транзит после этого Украина не может, поскольку, во-первых, это будет считаться нарушением, а во-вторых, настроит ЕС против нас.

Немцы даже могут снова начать разговоры о "Северном потоке-2", считает Охрименко.

"После войны нужно построить новую модель отношений с РФ, одна из возможных моделей предполагает обязать Россию продавать газ на границе", – рассказывает экономист.

Это означает, что Россия транспортирует газ до границы и уже Украина решает, в каких объемах, по какой цене и условиях транспортировать его дальше.

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"Сегодня" ранее рассказывали, в какой последовательности будут отмирать кремлевские газопроводы и рассказывали, что происходит с акциями российских энергетических компаний-гигантов.

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