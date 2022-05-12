"Ямал – Европа" снова не работает: "Газпром" подвергся санкциям Кремля

Российский энергетический гигант больше не может экспортировать природный газ через Польшу

Кремль снова пытается манипулировать Западом, но делает хуже только себе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 12 мая "Газпром" заявил, что больше не будет транспортировать газ по трубе "Ямал – Европа" через Польшу.

Как сообщает российский "Интерфакс", это стало невозможно после того, как в Кремле ввели санкции против компании EuRoPol GAZ, владеющей польской частью газопровода.

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"Введен запрет на совершение сделок и платежей с лицами, находящимися под санкциями. Для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу", – объяснил представитель монополиста из РФ Сергей Куприянов.

Польская часть "Ямал – Европы" насчитывает 683 км и содержит пять компрессорных станций. За этот отрезок газовой трубы отвечает EuRoPol GAZ, а управляет им отдельный оператор польской ГТС – Gaz System.

Объяснение "Газпрома"

Позиция российской стороны достаточно агрессивна. По словам Куприянова, польская сторона ранее неоднократно нарушала права "Газпрома" как акционера EuRoPol GAZ.

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Речь идет прежде всего об отказе Польши платить за голубое топливо в рублях в конце апреля. "Газпром" отреагировал на это отключением страны от газа – полностью прекратил поставки газовой компании PGNiG, тогда же под раздачу попала и болгарская "Булгаргаз".

В РФ вспомнили и то, что поляки внесли российский концерн в список подсанкционных юридических лиц и таким образом заблокировали возможность осуществлять операции с акциями и другими ценными бумагами EuRoPol GAZ, получать дивиденды.

Контрсанкции Кремля

В ответ на ограничение Запада против России Кремль решил применить свои санкции 11 мая, что больше похоже на выстрел себе в ногу. В российский подсанкционный список попала 31 компания из ЕС. Большинство из них связано с группой Gazprom Germania, от которой открестился "Газпром", туда же вошла и EuRoPol GAZ.

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В то же время потребителям голубого топлива из РФ, похоже, эти санкции особого вреда не принесут. За последние несколько месяцев немецкий энергетический регулятор уменьшил влияние российского монополиста на транзит в Европу. В комментарии Reuters спикер компании отметил, что в последнее время через "Ямал – Европа" прокачивали не так много газа.

"Вряд ли какой-то газ в Германию проходил через этот трубопровод на протяжении последних недель. Больше всего объемов поступило в Польшу", – добавил он.

Воскресение "Ямал – Европы"

С 21:00 9 мая до 7:00 10 мая "Газпром" прокачивал газ через "Ямал – Европа" в Польше. До этого газопровод две недели не использовала российская сторона, он долгое время работал в реверсном режиме: голубое топливо поставлялось из Германии в Польшу.

На платформе GSA Platform прошел аукцион, по результатам которого российский монополист забронировал себе на несколько часов мощности. Впрочем, вместо максимального объема 3,7 млн кубометров в час он использовал лишь треть – 1,1 млн кубометров в час.

Ранее "Сегодня" писали, что "Газпром" и "Роскосмос" придумали схему для обхода санкций. В то же время британский нефтегазовый гигант Shell нашел покупателя на сеть своих АЗС в России.