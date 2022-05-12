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"Ямал – Европа" снова не работает: "Газпром" подвергся санкциям Кремля

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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12 мая, 18:30
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Российский энергетический гигант больше не может экспортировать природный газ через Польшу
Кремль снова пытается манипулировать Западом, но делает хуже только себе
Кремль снова пытается манипулировать Западом, но делает хуже только себе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 12 мая "Газпром" заявил, что больше не будет транспортировать газ по трубе "Ямал – Европа" через Польшу.

Как сообщает российский "Интерфакс", это стало невозможно после того, как в Кремле ввели санкции против компании EuRoPol GAZ, владеющей польской частью газопровода.

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"Введен запрет на совершение сделок и платежей с лицами, находящимися под санкциями. Для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу", – объяснил представитель монополиста из РФ Сергей Куприянов.

Польская часть "Ямал – Европы" насчитывает 683 км и содержит пять компрессорных станций. За этот отрезок газовой трубы отвечает EuRoPol GAZ, а управляет им отдельный оператор польской ГТС – Gaz System.

Объяснение "Газпрома"

Позиция российской стороны достаточно агрессивна. По словам Куприянова, польская сторона ранее неоднократно нарушала права "Газпрома" как акционера EuRoPol GAZ.

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Речь идет прежде всего об отказе Польши платить за голубое топливо в рублях в конце апреля. "Газпром" отреагировал на это отключением страны от газа – полностью прекратил поставки газовой компании PGNiG, тогда же под раздачу попала и болгарская "Булгаргаз".

В РФ вспомнили и то, что поляки внесли российский концерн в список подсанкционных юридических лиц и таким образом заблокировали возможность осуществлять операции с акциями и другими ценными бумагами EuRoPol GAZ, получать дивиденды.

Контрсанкции Кремля

В ответ на ограничение Запада против России Кремль решил применить свои санкции 11 мая, что больше похоже на выстрел себе в ногу. В российский подсанкционный список попала 31 компания из ЕС. Большинство из них связано с группой Gazprom Germania, от которой открестился "Газпром", туда же вошла и EuRoPol GAZ.

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В то же время потребителям голубого топлива из РФ, похоже, эти санкции особого вреда не принесут. За последние несколько месяцев немецкий энергетический регулятор уменьшил влияние российского монополиста на транзит в Европу. В комментарии Reuters спикер компании отметил, что в последнее время через "Ямал – Европа" прокачивали не так много газа.

"Вряд ли какой-то газ в Германию проходил через этот трубопровод на протяжении последних недель. Больше всего объемов поступило в Польшу", – добавил он.

Воскресение "Ямал – Европы"

С 21:00 9 мая до 7:00 10 мая "Газпром" прокачивал газ через "Ямал – Европа" в Польше. До этого газопровод две недели не использовала российская сторона, он долгое время работал в реверсном режиме: голубое топливо поставлялось из Германии в Польшу.

На платформе GSA Platform прошел аукцион, по результатам которого российский монополист забронировал себе на несколько часов мощности. Впрочем, вместо максимального объема 3,7 млн кубометров в час он использовал лишь треть – 1,1 млн кубометров в час.

Ранее "Сегодня" писали, что "Газпром" и "Роскосмос" придумали схему для обхода санкций. В то же время британский нефтегазовый гигант Shell нашел покупателя на сеть своих АЗС в России.

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