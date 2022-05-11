Ямал – Европа снова в действии: "Газпром" возобновил прокачку газа через Польшу

После двух недель перерыва российский газовый монополист снова бронирует мощности трубы в Европе

Европейцы снова получают российский газ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В ночь с 9 на 10 мая "Газпром" восстановил прокачку газа через мощности в Польше.

Как свидетельствуют результаты аукциона на платформе GSA Platform, российская компания после двух недель паузы забронировала газопровод Ямал – Европа.

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Монополист из РФ выкупил только часть мощностей – забронировал 1,1 млн кубометров в час из возможных 3,7 млн кубометров в час. Это треть от предложения, которое "Газпром" использовал с 21:00 9 мая до 7:00 10 мая.

Информацию подтвердили журналисты Reuters, которые отметили, что во вторник, 10 мая, потоки газа на восток по трубе Ямал – Европа подскочили. Транспортируют газ из Германии в Польшу.

Исходные потоки на пункте учета Mallnow на границе с Германией выросли до 11,297,464 кВт·ч, хотя накануне составляли 792,085 кВт·ч.

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Реверсный режим

С декабря 2021 года газопровод Ямал – Европа, который проходит через Беларусь, Польшу и Германию, работает в реверсном режиме. На восток, в Польшу, направляют голубое топливо из Германии.

По состоянию на 3 мая прокачку газа по трубе вообще приостановили. Объясняли это тем, что "Газпром" решил не подавать энергоносители полякам, отказавшимся платить за них в рублях.

В то же время словацкий оператор TSO Eustream сообщил, что в заявках на российский газ для Словакии, транспортируемый через Украину, сниженные объемы газа. Во вторник показатель составлял 983 тыс. МВт·ч в сутки, а накануне было 996 тыс МВт·ч.

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Стабильно прокачивают российский газ в Германию и через "Северный поток – 1". Через Балтийское море прокачивают 70 746 379 кВт·ч.

Качай или плати

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал об условиях транзитного контракта газа между Украиной и Россией. Он напомнил, что "Газпром" должен платить Украине за транзит газа, несмотря на решение российского газового монополиста о форме прокачки. Это требование было прописано в контракте с 2019 года.

Витренко отметил, что украинская компания может обратиться в Стокгольмский суд, если российская сторона нарушит условия договора. Мол, в транзитном контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом" было прописано положение "качай или плати". Поэтому российская сторона может и не подавать газ в украинские трубопроводы, но платить все равно придется.

"Если не будет оплаты, то выглядит так, что должен быть новый арбитраж. "Можем повторить?" – подчеркнул Витренко.

Ранее Оператор ГТС сообщил об остановке транзита газа через одну из важных компрессорных станций из-за действий российских захватчиков. В то же время экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заметил, что к следующему отопительному сезону Украине придется искать альтернативные источники энергии.