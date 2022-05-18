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За сутки энергетики вернули свет для 5 тысяч семей в Донецкой области – ДТЭК

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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18 мая, 17:31
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Несмотря на обстрелы, ремонтные работы продолжаются на большей части региона
Энергетики восстанавливают свет в Донецкой области
Энергетики восстанавливают свет в Донецкой области / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет почти 5 тысячам семей в 11 населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"17 мая аварийные бригады ДТЭК смогли полностью или частично заживить 11 населенных пунктов. Это позволило возобновить электроснабжение домов 4 658 семей в Бахмутском, Покровском, Волновахском и Краматорском районах", – сообщили в компании.

Из-за боевых действий без света пока остаются жители 281 населенного пункта Донецкой области.

"Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Из-за боевых действий здесь постоянно повреждается электрооборудование", – отметили в ДТЭК.

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Восстановление сетей происходит только с разрешения Вооруженных сил Украины.

Ранее мы рассказывали, что энергетики ДТЭК уже полностью возобновили электроснабжение в Киевской области, и писали, как Украина может помочь Западу избавиться от зависимости от РФ.

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