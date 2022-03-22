Закрыть небо над Украиной: в ДТЭК призвали НАТО предотвратить техногенную катастрофу

Атомные электростанции в Украине могут стать целью российских оккупантов и создать техногенную катастрофу мирового масштаба.
Такое мнение озвучил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук и призвал НАТО и страны Запада закрыть небо над украинскими АЭС от российских ракет.
"Прекратить это возможно либо введением бесполетной зоны над атомными станциями, либо путем победы над захватчиками", – подчеркнул Сахарук.
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Он напомнил, что оккупанты захватили Запорожскую АЭС в Энергодаре, а Россия нарушает все возможные международные конвенции по ведению войны. Следовательно, высок риск умышленного повреждения оборудования.
Ситуация в энергетике
Эксперты убеждают: если какую-нибудь из атомных станций повредят или взорвут, радиация очень быстро распространится по Европе и может дойти вплоть до российского Урала.
В то же время российские оккупанты взяли под контроль Чернобыльскую АЭС и станцию в Энергодаре. Обстрелы Запорожской атомной станции были 4 марта, после чего произошел пожар.
Ранее мы рассказывали, что Украина отказалась от закупки ядерных ресурсов в России и нашла иностранную компанию, у которой будет покупать топливо. А в Офисе президента убеждены, что оккупанты сознательно шантажируют мир ядерной катастрофой.