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Закрыть небо над Украиной: в ДТЭК призвали НАТО предотвратить техногенную катастрофу

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22 марта, 19:50
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Над украинскими атомными электростанциями нужно немедленно закрыть небо от российских ракет
Небо над АЭС Украины следует защитить от российских ракет
Небо над АЭС Украины следует защитить от российских ракет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Атомные электростанции в Украине могут стать целью российских оккупантов и создать техногенную катастрофу мирового масштаба.

Такое мнение озвучил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук и призвал НАТО и страны Запада закрыть небо над украинскими АЭС от российских ракет.

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"Прекратить это возможно либо введением бесполетной зоны над атомными станциями, либо путем победы над захватчиками", – подчеркнул Сахарук.

Он напомнил, что оккупанты захватили Запорожскую АЭС в Энергодаре, а Россия нарушает все возможные международные конвенции по ведению войны. Следовательно, высок риск умышленного повреждения оборудования.

Ситуация в энергетике

Эксперты убеждают: если какую-нибудь из атомных станций повредят или взорвут, радиация очень быстро распространится по Европе и может дойти вплоть до российского Урала.

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В то же время российские оккупанты взяли под контроль Чернобыльскую АЭС и станцию в Энергодаре. Обстрелы Запорожской атомной станции были 4 марта, после чего произошел пожар.

Ранее мы рассказывали, что Украина отказалась от закупки ядерных ресурсов в России и нашла иностранную компанию, у которой будет покупать топливо. А в Офисе президента убеждены, что оккупанты сознательно шантажируют мир ядерной катастрофой.

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Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

Алексей Кущ, экономист
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