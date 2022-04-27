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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Заменить Россию на международном рынке: что Украина может продавать в Европу

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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27 апреля, 18:46
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Страны Европы должны диверсифицировать пути поставок ресурсов, чтобы стать независимыми от РФ
Российские энергоносители в Европе можно заменить
Российские энергоносители в Европе можно заменить / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европейскому Союзу нужно пересмотреть стратегию энергетической безопасности. В обновленном варианте Украина должна занимать достойное место.

Об этом заявил гендиректор компании ДТЭК Максим Тимченко в интервью "Экономической Правде".

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Он убежден, что только после обновления стратегии, ЕС сможет полностью отказаться от российских энергоресурсов. В частности, благодаря внесению вопроса диверсификации источников энергоносителей.

"Мы (Украина – ред.) можем быть поставщиками атомной электроэнергии, признанной в Европе чистой. В краткосрочной перспективе мы можем заменить российский уголь и поставлять его", – отметил Тимченко.

Промах с газопроводом

Генеральный директор ДТЭК подчеркнул, что весь мир понял ошибку европейцев и что "Северный поток-2" – это не "чисто коммерческий проект". Большая часть ресурсов из России создала в Европе большой уровень зависимости от них.

"Все понимают, что Путин использует энергоресурсы как оружие. Чтобы мы победили в войне, нужно остановить поставки российских энергоносителей в Европу", – убежден чиновник.

Максим Тимченко напомнил, что поляки отказались от российского угля. Благодаря этому Украина смогла наладить небольшие поставки этого ресурса в Польшу и Словакию.

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Энергетическая независимость

В середине марта украинская энергосистема присоединилась к "энергетического Евросоюза" – стала частью энергетической системы континентальной Европы. Таким образом, украинцы стали в этой сфере независимыми от России и Беларуси и получили выход на новые европейские рынки.

Недавно компания "Укрэнерго" получила статус члена-наблюдателя европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E. Соответствующее соглашение было подписано в Варшаве 26 апреля.

Это позволит Украине еще больше приблизиться к полной интеграции с европейскими энергетическими рынками, перенимать опыт партнеров и делиться своим обеспечением стабильной работы энергосистемы в условиях войны.

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Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что теперь европейская энергосистема единственная – от Португалии и Испании до Донецкой и Луганской областей. С начала апреля Украина начала экспортировать электроэнергию в ЕС в небольших тестовых объемах. Правительство Украины уверяет, что электроэнергии у государства хватит, чтобы обеспечить потребности и своих стран, и других стран Европы.

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