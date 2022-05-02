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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Зеленая электроэнергия интересует всю Европу – что мешает Украине ее экспортировать

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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2 мая, 16:52
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Рассказываем, что мешает "Гарантированному покупателю" уже сейчас начать экспорт зеленой электроэнергии.
Україна може "завалити" Європу зеленим експортом
Україна може "завалити" Європу зеленим експортом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина может развивать экспорт так называемой зеленой электроэнергии в другие страны, однако сколько мы способны поставлять пока не до конца понятно.

Об этом заявил руководитель ГП "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко. интервью "Интерфакс-Украина".

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По его словам, эту идею нужно точно развивать, поскольку она может работать на будущее.

"ГарПок" хочет участвовать в экспорте, мы могли бы продавать энергию из ВИЭ, к чему так стремится Европа. Во-первых, мы продаем им чистую электроэнергию, а они настаивают, что все должны перейти на такой ресурс. Во-вторых, это для них было бы шагом помощи Украине, ведущей войну", – отметил Пилипенко.

Он подчеркнул, что Европа будет заинтересована в украинской зеленой электроэнергии, и этот вопрос уже готовится к рассмотрению на переговорах.

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В настоящее время обсуждения проводятся на уровне Министерства энергетики и НКРЭКУ и прорабатываются изменения в законодательство, которые позволили бы экспортировать электроэнергию.

Что ограничивает "ГарПок"?

Пилипенко рассказал, что согласно действующему законодательству "ГарПок" должен продавать ресурс на рынке двусторонних договоров исключительно на электронных аукционах. Это и ограничивает предприятие.

"Если бы дописать к ней уточнение "кроме экспорта", тогда мы могли бы заключать прямые договоры с другими субъектами и пытаться экспортировать. Участвовать в аукционах на пересечении и так далее. Без этого изменения мы не можем", – говорит эксперт.

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По словам фермера Виктора Шеремета, с одного гектара рапса можно получить более тонны биодизеля.

Это топливо не только экологичнее нефти, но и помогает избежать потребления свыше тысячи тонн российской нефти.

"Сегодня" также писали, что ученые научились запускать в космос спутники с помощью водородной пушки , и рассказывали о солнечные батареи, которые могут работать даже ночью.

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