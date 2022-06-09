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Зеленая энергетика, IT и агро: Зеленский призвал инвестировать в Украину

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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9 июня, 09:50
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Президент призвал инвесторов к долговременному сотрудничеству с Украиной
Зеленский призвал инвестировать в зеленую энергетику Украины
Зеленский призвал инвестировать в зеленую энергетику Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Владимир Зеленский призвал инвесторов развивать проекты в Украине и в числе приоритетных сфер назвал "зеленую" энергетику, сектор IT, агропромышленность и локализацию производства.

Об этом президент заявил в обращении к участникам Dragon Capital's Ukraine Virtual Investor Conference.

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Зеленский предложил рассмотреть долгосрочный горизонт сотрудничества с Украиной.

"Какие именно это возможности? Я назову пять: Европа, IT, агро, "зеленая" энергетика и локализация производства. Все это приоритеты для меня, а значит, это может стать приоритетами и для вас", – отметил он.

Также президент подчеркнул, что реализацию этих проектов можно начать уже сейчас.

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"Нигде в мире не найти все эти экономические факторы одновременно. Они только в Украине, и приобщаться к работе с ними можно уже сейчас", – отметил Зеленский.

За последние 5 лет Украина привлекла около 10 млрд евро инвестиций в альтернативные источники энергетики. Доля IT-услуг в структуре экспорта увеличилась почти в два раза, а выручка от поставок агропродукции сравнялась с основой украинской экономики – горно-металлургическим комплексом.

Украина может отказаться от импортного газа

По словам главы Оператора ГТС Украины Сергея Макогона, наша страна имеет большой потенциал для производства биогаза.

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Если развить эти мощности, то Украина может производить до 8 млрд кубометров в год. Это, конечно, амбициозная цель, реализация которой может растянуться на 10 лет.

А вот уже через два года вполне реально нарастить мощности в 0,5 млрд кубометров.

"Сегодня" раньше писали, сколько средств наша страна хочет привлечь для развития зеленой энергетики.

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