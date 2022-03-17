Зеленая энергетика на смену российскому газу: какие страны построят необычный трубопровод

Рассказываем, какие страны договорились о постройке водородного трубопровода для снижения зависимости от РФ

Как Европа будет снижать зависимость от РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Германия и Норвегия рассматривают возможность постройки водородного трубопровода между ними, чтобы снизить энергетическую зависимость от России.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

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Отмечается, что в ближайшее время стороны планируют провести технико-экономическое обоснование проекта, конечной целью которого является транспортировка зеленого водорода из Норвегии в Германию.

Это подтвердили министр экономики Германии Роберт Хабек и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

"В ближайшие месяцы и годы будет крайне важно ускорить развитие альтернативных источников энергии для Европы в качестве заменителей российского газа и нефти и развить для этого необходимую инфраструктуру", — отмечается в сообщении.

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Использование старой инфраструктуры

Ранее консорциум Ready4H2, который объединяет газораспределительные компании из 16 стран ЕС заявил, что около 1,1 млн км газовой трубопроводной инфраструктуры в Европе сможет работать на "чистом" водороде.

Это означает, что после так называемого зеленого перехода газораспределительные сети смогут быть полезными для транспортировки водорода, что приведет к снижению его стоимости.

"Сегодня" также писали, что в Швейцарии придумали "деревянные" батарейки, и рассказывали, что Япония запускает водородный поезд.