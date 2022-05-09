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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Зеленые лидеры: какие страны ближе всего к переходу на чистую энергию

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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9 мая, 14:10
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В зеленую электроэнергию инвестируют крупнейшие мировые компании из самых разных сфер
Доля чистой электроэнергии достигла рекорда
Доля чистой электроэнергии достигла рекорда / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В 2021 году из ветряной и солнечной энергии было произведено 10,3% мировой электроэнергии, что на целый 1% больше результата 2020 года и в два раза больше, чем в 2015.

Об этом сообщает специализированный аналитический центр Ember.

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В одной из стран доля зеленой электроэнергии уже перевалила за 50% и этим революционером стала Дания. А фактически, 50 стран произвели более десятой части своей электроэнергии за счет ветра и солнца.

Первая десятка лидеров выглядит так:

  • Дания – 51,9%;
  • Уругвай – 46,7%;
  • Люксембург – 43,4%;
  • Литва – 36,9%;
  • Испания – 32,9%;
  • Ирландия – 32,9%;
  • Португалия – 31,5%;
  • Германия – 28,8%;
  • Греция – 28,7%;
  • Великобритания – 25,2%.

Переход продолжается

Глобальный переход к электроэнергетике идет полным ходом, несмотря на то, что выбросы в этом секторе до сих пор находятся на рекордно высоком уровне.

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Свою долю в чистой электроэнергии в течение следующих 15 лет планируют увеличить США, Германия, Великобритания и Канада. В эту сферу инвестируют и частные компании, например Amazon и Apple.

Все больше и больше зеленой энергии добавляется в мировую экономику на пути к конечной цели – полному поэтапному отказу от ископаемого топлива.

"Сегодня" ранее писали, о чем договорилась Украина с крупнейшей немецкой энергетической компанией и рассказывали, можем ли мы экспортировать зеленую электроэнергию.

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Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
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1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
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ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
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33,59
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44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
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32,47
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37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Альтернативная энергетика
Лидеры в ветровой и солнечной энергии (доля):
1
Дания Дания
51,9%
2
Уругвай Уругвай
46,7%
3
Люксембург Люксембург
43,4%
4
Литва Литва
36,9%
5
Испания Испания
32,9%
6
Ирландия Ирландия
32,9%
7
Португалия Португалия
31,5%
8
Германия Германия
28,8%
Переход продолжается

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