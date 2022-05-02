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СЕГОДНЯ Industry Компании

Ахметов передал на помощь Украине 2,1 млрд грн

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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2 мая, 13:58
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Украинцам предоставляют убежище, лекарства, амуницию и товары первой необходимости
Украинцев поддерживают самым необходимым с начала войны
Украинцев поддерживают самым необходимым с начала войны / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Бизнесмен Ринат Ахметов с начала полномасштабной войны передал более 2,1 млрд грн для нужд Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и на оказание помощи населению, пострадавшему от войны.

Как говорится в сообщении SCM, с 24 февраля Ринат Ахметов передал почти 72 млн долларов на помощь Украине и украинцам.

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Для этого он объединил усилия бизнесов SCM, Фонда Рината Ахметова и футбольного клуба "Шахтер".

"Чтобы помощь была максимально эффективной, ее направления и объемы определяются в координации с центральной и местной властью", – сообщили в компании.

Для нужд защитников Украины закуплены:

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  • средства индивидуальной защиты;
  • дроны;
  • тепловизоры;
  • противотанковые ежи;
  • фортификационные сооружения;
  • аптечки и прочие необходимые вещи.

Гуманитарная помощь

Фонд Рината Ахметова вместе с бизнесами SCM организовали гуманитарную помощь населению лекарствами, продуктами питания, помогают в эвакуации и обустройстве убежищ.

В городах присутствия бизнесов SCM разворачиваются центры поддержки и рабочие места для переселенцев, предоставляется топливо, материалы и любая доступная помощь коммунальным службам. "Укрзализныце" предоставляется уголь для эвакуационных поездов.

ДТЭК Ахметова также бесплатно поставляет электричество медикам, пекарям, военным в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.

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Бизнесы Рината Ахметова в координации с его Фондом организовали гуманитарный проект "Спасаем жизни" для закупки, доставки и передачи гуманитарных грузов из Европы для незащищенных слоев населения в украинских городах.

Shelter Centre

Футбольный клуб "Шахтер" развернул Shelter Centre на "Арене Львов" и принял уже более 500 переселенцев. Игроки начали серию благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine, а средства от реализации билетов и рекламы будут направлены на помощь защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам и детям, пострадавшим от войны.

Медиа Группа Украина под патронатом Минкультуры и Офиса президента, совместно с другими медиа-группами развернула международный канал иновещания FreeДом, на который ежемесячно направляет миллионы гривен собственных средств.

Кроме того, еще до вторжения России бизнесы SCM по инициативе Рината Ахметова заранее передали государству авансом 1 млрд грн налогов (это свыше 30 млн долларов) за 2022 год для повышения обороноспособности страны и поддержки экономики. Итого, с начала 2022 года общий объем переданных для Украины Ринатом Ахметовым средств составляет более 3 млрд грн или свыше 100 млн долларов.

Ранее мы сообщали, что Фонд Рината Ахметова направил в больницу Краматорска 37 тысяч единиц медикаментов. Город расположенный всего в 40 километрах от активных боевых действий и как никогда нуждается в помощи.

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