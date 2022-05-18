Industry
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Риека - Украина: онлайн 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Industry Компании

Акции "Лукойл" поменяли курс – что происходит на бирже

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 мая, 12:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как выглядит динамика акций российской частной компании "Лукойл"
Акции "Лукойл" начали расти
Акции "Лукойл" начали расти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Акции российской приватной нефтяной компании "Лукойл" в среду, 18 мая, взяли курс на рост.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Реклама

По состоянию на 12 часов дня капитализация ценных бумаг выросла на 1,02% по сравнению с предыдущим днем, их цена составляет 4 546 рублей.

А вот динамика за месяц у "Лукойл" отрицательная, по сравнению с предыдущим периодом, акции упали на 0,07% и постоянно переживают резкие колебания.

Акции "Лукойл" в течении месяца
Акции "Лукойл" в течении месяца / Фото: скриншот

Реклама

Цены на нефть

В понедельник, 16 мая, цена нефтяных фьючерсов резко снизилась и продолжает колебания.

Стоимость барреля West Texas Intermediate(WTI) составила до 109 долларов, а фьючерсы на июль еще ниже.

Эталонная нефть Brent подешевела до 109 долларов на бирже ICE, но очень скоро вернулась на уровень 111 долларов за баррель.

Реклама

Причины таких колебаний называют разные, среди них еще отголоски пандемии коронавируса и сокращения сотрудничества с Россией, которое может привести к дефициту различных энергоресурсов.

Игроков рынка пугают риски будущих поставок нефти из РФ, поскольку они могут оборваться в любой момент.

"Сегодня" также писали, почему Германия не хочет отказаться от энергоресурсов агрессора и рассказывали, что происходит с акциями "Роснефти" и "Газпрома".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Кто получит выгоду от войны
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Восстановление
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Энергетическое топливо
Мировая добыча угля (тонн в 2021 г.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Индия Индия
793 млн
3
Индонезия Индонезия
576 млн
4
США США
528 млн
5
Россия Россия
470 млн
6
Австралия Австралия
429 млн
7
ЕС ЕС
329 млн
Будущее рынка угля
Эмбарго на нефть
В ЕС созрели для изоляции РФ
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
39,56
-
44,75
-
40,00
39,50
42,29
-
41,84
-
44,38
-
41,84
-
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
35,99
42,50
42,00
44,00
34,36
-
39,79
43,25
32,00

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять