Акции "Лукойл" поменяли курс – что происходит на бирже

Рассказываем, как выглядит динамика акций российской частной компании "Лукойл"

Акции "Лукойл" начали расти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Акции российской приватной нефтяной компании "Лукойл" в среду, 18 мая, взяли курс на рост.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

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По состоянию на 12 часов дня капитализация ценных бумаг выросла на 1,02% по сравнению с предыдущим днем, их цена составляет 4 546 рублей.

А вот динамика за месяц у "Лукойл" отрицательная, по сравнению с предыдущим периодом, акции упали на 0,07% и постоянно переживают резкие колебания.

Акции "Лукойл" в течении месяца / Фото: скриншот

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Цены на нефть

В понедельник, 16 мая, цена нефтяных фьючерсов резко снизилась и продолжает колебания.

Стоимость барреля West Texas Intermediate(WTI) составила до 109 долларов, а фьючерсы на июль еще ниже.

Эталонная нефть Brent подешевела до 109 долларов на бирже ICE, но очень скоро вернулась на уровень 111 долларов за баррель.

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Причины таких колебаний называют разные, среди них еще отголоски пандемии коронавируса и сокращения сотрудничества с Россией, которое может привести к дефициту различных энергоресурсов.

Игроков рынка пугают риски будущих поставок нефти из РФ, поскольку они могут оборваться в любой момент.

"Сегодня" также писали, почему Германия не хочет отказаться от энергоресурсов агрессора и рассказывали, что происходит с акциями "Роснефти" и "Газпрома".