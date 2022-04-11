Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Компании

Альтернативные мощности: на западе Украины запустили производство Corum Group

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 апреля, 17:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В двух западных областях заработали новые мощности машиностроительной компании
Corum Group запустила мощности в западных областях
Corum Group запустила мощности в западных областях / Фото: Коллаж: Сегодня, CORUM GROUP

В Хмельницкой и Волынской областях ввели в эксплуатацию производства машиностроительной компании Corum Group.

Предприятие входит в состав ДТЭК Энерго, о чем сообщили на странице компании.

Реклама

Критически важное производство

По словам гендиректора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева, несмотря на войну с российскими захватчиками, удалось оперативно найти альтернативные мощности и переместить на запад страны критически важное производство.

От оперативной и надежной работы машиностроителей зависит стабильная работа угольных предприятий, а значит наличие света и тепла в домах украинцев. Мы делаем все возможное, чтобы в дальнейшем обеспечивать энергонезависимость страны и приближаем нашу победу преданным трудом, – подчеркнул Салеев.

Продукция компании

На местах идет производство полным ходом. Работники Corum Group производят продукцию для бесперебойной работы шахт и энергосистемы Украины:

  • анкеры;
  • противопожарные трубы;
  • рештаки;
  • звездочки.

В Хмельницком будут производить анкеры и противопожарные трубы – часть продукции "Корум Дружковского машиностроительного завода". Процесс производства уже настроили и согласовали конструкторскую документацию, первую партию анкеров выпустили.

Реклама

Рештаки и звездочки изготовляли на "Корум Свет шахтера". Сейчас работу распределят между промышленными площадками Волыни. Первую партию для нужд шахтеров планируют выпустить в мае.

Металлургия Украины в условиях войны

Тяжелая промышленность стала на военные рельсы и адаптировалась к реалиям. Недавно частично вывели из консервации мощности "Запорожстали". На комбинате снова в работе аглофабрика, 3 агломашины и 2 доменных печи в цехе. Раньше все мощности законсервировали, чтобы минимизировать возможные потери во время войны.

"Мы готовы работать и дать отпор врагам нашим главным оружием – мирным трудом", – подчеркнул гендиректор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Реклама

Перед этим возобновило работу еще одно металлургическое предприятие группы "Метинвест", – "Запорожогнеупор". Производственные подразделения частично вывели из режима консервации, а также снова заработали сервисные центры в Запорожье и Кривом Роге.

Раньше мы рассказывали, что из режима консервации вывели основные подразделения завода "Запорожкокс". В то же время гендиректор "Азовстали" пообещал, что мариупольский комбинат восстановят и он снова будет работать для Украины.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Green energy
Зеленая трансформация Украины
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Удар по агрессору
Новые санкции ЕС
Опрос
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Черное золото
Байден разрушил планы Кремля
Новые цены на нефть
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Финансовый фронт
Будущее гривни
Надежный тыл
Помочь Героям!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять