Альтернативные мощности: на западе Украины запустили производство Corum Group

В двух западных областях заработали новые мощности машиностроительной компании

Corum Group запустила мощности в западных областях / Фото: Коллаж: Сегодня, CORUM GROUP

В Хмельницкой и Волынской областях ввели в эксплуатацию производства машиностроительной компании Corum Group.

Предприятие входит в состав ДТЭК Энерго, о чем сообщили на странице компании.

Реклама

Критически важное производство

По словам гендиректора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева, несмотря на войну с российскими захватчиками, удалось оперативно найти альтернативные мощности и переместить на запад страны критически важное производство.

От оперативной и надежной работы машиностроителей зависит стабильная работа угольных предприятий, а значит наличие света и тепла в домах украинцев. Мы делаем все возможное, чтобы в дальнейшем обеспечивать энергонезависимость страны и приближаем нашу победу преданным трудом, – подчеркнул Салеев.

Продукция компании

На местах идет производство полным ходом. Работники Corum Group производят продукцию для бесперебойной работы шахт и энергосистемы Украины:

анкеры;

противопожарные трубы;

рештаки;

звездочки.

В Хмельницком будут производить анкеры и противопожарные трубы – часть продукции "Корум Дружковского машиностроительного завода". Процесс производства уже настроили и согласовали конструкторскую документацию, первую партию анкеров выпустили.

Реклама

Рештаки и звездочки изготовляли на "Корум Свет шахтера". Сейчас работу распределят между промышленными площадками Волыни. Первую партию для нужд шахтеров планируют выпустить в мае.

Металлургия Украины в условиях войны

Тяжелая промышленность стала на военные рельсы и адаптировалась к реалиям. Недавно частично вывели из консервации мощности "Запорожстали". На комбинате снова в работе аглофабрика, 3 агломашины и 2 доменных печи в цехе. Раньше все мощности законсервировали, чтобы минимизировать возможные потери во время войны.

"Мы готовы работать и дать отпор врагам нашим главным оружием – мирным трудом", – подчеркнул гендиректор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Реклама

Перед этим возобновило работу еще одно металлургическое предприятие группы "Метинвест", – "Запорожогнеупор". Производственные подразделения частично вывели из режима консервации, а также снова заработали сервисные центры в Запорожье и Кривом Роге.

Раньше мы рассказывали, что из режима консервации вывели основные подразделения завода "Запорожкокс". В то же время гендиректор "Азовстали" пообещал, что мариупольский комбинат восстановят и он снова будет работать для Украины.