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Автогражданка для водителей: как избежать штрафов и купить полис "Зеленая карта"

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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27 июня, 17:27
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Специалисты рассказали о разных возможностях оформления автогражданки, чтобы избежать штрафов
Кратко о разных способах оформления автогражданки
Кратко о разных способах оформления автогражданки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Согласно международным нормам, действующим еще с 1949 года, на территории европейских стран все водители должны иметь страховой полис – "Зеленую карту".

Как рассказали специалисты ПУМБ, такой вид страхования обязателен по всем транспортным средствам, выезжающим с территории Украины, и покрывает ущерб, нанесенный третьим лицам за границей, но не распространяется на виновника ДТП.

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Несмотря на войну, путешествие автомобилем за границу невозможно без страхового полиса. В начале марта из Украины можно было уехать и без полиса страхования, но уже в апреле это послабление отменили. Теперь наличие полиса для водителей обязательно, а за его отсутствие могут оштрафовать на несколько тысяч евро.

Как избежать штрафов?

Чтобы не пришлось платить за нарушение, эксперты рынка страхования предлагают два варианта своим клиентам.

Первый – приобрести полис страхования автогражданки, который выпишут после пересечения границы той страны, куда заехал автомобиль. Обычно годовой полис автогражданки в Европе стоит от 400 до 900 евро, в зависимости от страны.

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Второй – купить "Зеленую карту" в Украине до пересечения границы или оформить ее онлайн. Такую услугу предоставляют несколько украинских страховых компаний и банков, в частности, ПУМБ.

Преимущества покупки онлайн

Одно из главных преимуществ приобретения "Зеленой карты" онлайн – возможность оформления даже за границей. Электронная версия страхового полиса мгновенно присылается на электронную почту покупателя.

К тому же стоимость полиса в Украине значительно ниже аналогов в Европе. В банке ПУМБ стоимость "Зеленой карты" на год составляет 6,6 тыс. грн (215 евро).

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Еще один плюс такой услуги – при пересечении границ нескольких стран не придется покупать местный полис автогражданки, ведь "Зеленой карты" достаточно.

Как купить полис онлайн?

Все, что нужно для покупки "Зеленой карты" онлайн – доступ в интернет. На сайте банка необходимо выбрать тип транспортного средства, срок действия полиса и направление поездки.

После этого необходимо указать свое имя и фамилию, адрес электронной почты, контактный телефон, срок пребывания за границей и информацию о транспортном средстве (марке, модели и т.д.).

Потребуется также загранпаспорт, идентификационный код (ИНН) и технический паспорт автомобиля.

У банка ПУМБ клиенты могут оформить полис на месяц вперед. Даже если купить его сейчас, он начнет действовать с середины июля.

Штрафы для водителей во время войны

Ранее "Сегодня" рассказывали, какие штрафы продолжают действовать в Украине, несмотря на военное положение. К примеру, за отсутствие страхового полиса, водителю грозит штраф от 425 до 850 грн по ст. 126 КУоАП.

Большинство страховых компаний работают в обычном режиме и возмещают убытки после ДТП. Исключением может быть только повреждение имущества в результате боевых действий.

Кроме того, с 16 мая на многих дорогах возобновили автофиксацию нарушений ПДД на камеры видеонаблюдения. В мирное время на трассах установили 270 камер, благодаря которым бюджет пополнился на полмиллиарда гривен.

По-прежнему запрещается управлять автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Нарушителям придется заплатить штрафы в размере от 17 до 51 тыс. грн, их также могут лишить водительских прав и даже конфисковать авто на нужды Вооруженных сил Украины.

Водителям фур нельзя нарушать габаритно-весовые нормы на дорогах. За это предусмотрен штраф от 8500 до 51000 грн. За использование заглушек вместо ремней безопасности – штраф 510 грн, вовремя не включенную аварийку – 425 грн, нарушение правил парковки – от 340 грн.

Редакция "Сегодня" также писала об изменениях правил получения и выдачи водительских прав с 24 июля и нововведение на заправках WOG по Украине.

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