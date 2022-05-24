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"Азовсталь" и ММК им. Ильича планируют восстановить: какие потери промышленности Украины в войне с РФ

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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24 мая, 18:16
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Война привела к значительным потерям в сфере промышленности, но украинский бизнес обещает все восстановить
Кратко о наибольших потерях бизнеса из-за войны РФ против Украины
Кратко о наибольших потерях бизнеса из-за войны РФ против Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Одна из крупнейших в Украине групп компаний – "Смарт-Холдинг", в связи с войной понесла колоссальные потери.

Как сообщила генеральный директор "Смарт-Холдинга" Юлия Кирьянова, суммарное падение производства превышает 50%, но бизнесы живы и планируют бороться и двигаться вперед, пишет Интерфакс-Украина.

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Речь идет о суммарном падении производства в сфере металлургии, агропромышленности и добыче газа. Это относится ко всем основным бизнесам группы компаний.

"Когда ты прекращаешь думать о будущем, ты умираешь. И враг хочет, чтобы мы умерли. Но мы живы!" – подчеркнула Кирьянова.

Основные цифры

По словам гендиректора "Смарт-Холдинга", в течение 2021 года горно-металлургический комплекс работал в основном на экспорт и произвел 23,5 млн тонн стальной и железной руды. После войны производство упало до 8 млн тонн, из которых около 6 млн планируют экспортировать.

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Компания имеет долю в группе "Метинвест", куда входят мариупольские комбинаты "Азовсталь" и ММК им. Ильича. В сумме они продуцировали 53% от всего производства стали, а сейчас разрушены. То, что бизнесы еще добывают, пока не могут продать из-за блокировки экспортных каналов.

В связи с нападением России на Украину может сократиться и производство кукурузы и пшеницы – на 54% и 35% соответственно. Это культуры, также составляющие основу украинского экспорта. Проблема еще и в том, что аграрии теряют земли, например, агрохолдинг HarvEast из-за войны потерял 68% пахотных земель.

В Украине на 22% сократилась добыча природного газа. В то же время, большинство месторождений на востоке страны находятся под угрозой авиаударов. До конца 2022 года прогнозируется сокращение добычи до 16 млрд кубометров газа.

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Возобновление бизнеса

Юлия Кирьянова, однако, сохраняет оптимизм и убеждена, что металлургическую отрасль удастся восстановить. Более того, новые предприятия модернизируют в соответствии с современными стандартами.

"Мы будем строить новые объекты, максимально эффективные и экологически чистые, с использованием лучших отраслевых практик и технологий, учитывая, что декарбонизация будет одним из наших главных принципов", – объяснила она.

Проект Stop Bloody Energy

Компании ДТЭК Рината Ахметова, "Нафтогаз Украины" и "Укрэнерго" в марте 2022 года положили начало проекту Stop Bloody Energy. Западные компании мониторят и создают "черный список" тех, кто продолжает сотрудничество с Россией и таким образом спонсирует войну.

Благодаря деятельности Stop Bloody Energy о выходе из России заявил швейцарский концерн Sulzer. Ранее компания, специализирующаяся на изготовлении промышленных насосов и станков для нефтяной, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и других отраслей, попала в украинский список.

В "черном списке" еще остаются 13 компаний, которые, несмотря на санкции Запада, продолжают вести бизнес в РФ. Украинские корпорации призывают международное сообщество прекратить сотрудничество с агрессором в топливно-энергетической сфере.

Ранее "Сегодня" писали как проект Stop Bloody Energy разрушает экономику РФ и какие компании вошли в список тех, кто поддерживает Россию в войне против Украины.

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