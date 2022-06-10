Bentley за полмиллиона во время войны: "Нафтогаз" уволил советника председателя правления Диденко

Пока в Украине идет война и гибнут военные, госчиновники не гнушаются покупкой ценных автомобилей

Новый автомобиль датируется 2022 годом выпуска / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, скриншот

После того, как в сети появилась информация о покупке во время войны советником председателя правления "Нафтогазу" автомобиля за 500 тыс. долларов, чиновника уволили из госкомпании.

Об этом сообщил "Нафтогаз" в Facebook.

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"Олег Диденко уволен из НАК "Нафтогаз Украины". Компания не комментирует и не несет ответственности за личную жизнь сотрудников", – говорится в сообщении компании.

Так, этому предшествовала информация, которую опубликовал в Facebook депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко. На своей странице он отметил, что Олег Диденко приобрел новый автомобиль Bentley Bentayga 2022 года выпуска за полмиллиона долларов. Автомобиль был ввезен на территорию Украины в конце мая этого года.

"В разгар войны покупает новый Бентли за 0.5 млн долларов, никого не стесняется... Я обращаю особое внимание воинов ВСУ, которым сейчас очень и очень тяжело – сколько амуниции можно было бы приобрести на эти деньги?!" — написал Кучеренко, опубликовав соответствующие фотографии.

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Данные о покупке автомобиля / Фото: Facebook: For All

Данные о покупке автомобиля / Фото: Facebook: For All

Данные о покупке автомобиля / Фото: Facebook: For All

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Напомним, что Олег Диденко работал директором ДК "Газ Украины" (входит в структуру "Нафтогаза"), а также был директором по проблемной задолженности, газораспределительным системам и розничному газоснабжению НАК "Нафтогаз Украины" в 2014-2020 гг.

Льготный тариф "Нафтогаза"

С 1 июня НАК установил льготный тариф на голубое топливо для поставщиков воды. Тепловикам газ будут продавать со скидкой, чтобы обеспечить централизованные поставки.

С 1 июня по 31 июля 2022 года "Нафтогаз" будет продавать производителям тепловой энергии топливо по цене 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м., то есть 7,42 грн/куб.

Однако к этой цене необходимо добавить еще тариф за транспортировку и коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед.

"Сегодня" ранее писали, что будет с ценами на бензин после передачи заправок Glusko "Нафтогазу" и рассказывали, к каким тарифам готовиться простым потребителям.