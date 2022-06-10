Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Industry Компании

Bentley за полмиллиона во время войны: "Нафтогаз" уволил советника председателя правления Диденко

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 июня, 17:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пока в Украине идет война и гибнут военные, госчиновники не гнушаются покупкой ценных автомобилей
Новый автомобиль датируется 2022 годом выпуска
Новый автомобиль датируется 2022 годом выпуска / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, скриншот

После того, как в сети появилась информация о покупке во время войны советником председателя правления "Нафтогазу" автомобиля за 500 тыс. долларов, чиновника уволили из госкомпании.

Об этом сообщил "Нафтогаз" в Facebook.

Реклама

"Олег Диденко уволен из НАК "Нафтогаз Украины". Компания не комментирует и не несет ответственности за личную жизнь сотрудников", – говорится в сообщении компании.

Так, этому предшествовала информация, которую опубликовал в Facebook депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко. На своей странице он отметил, что Олег Диденко приобрел новый автомобиль Bentley Bentayga 2022 года выпуска за полмиллиона долларов. Автомобиль был ввезен на территорию Украины в конце мая этого года.

"В разгар войны покупает новый Бентли за 0.5 млн долларов, никого не стесняется... Я обращаю особое внимание воинов ВСУ, которым сейчас очень и очень тяжело – сколько амуниции можно было бы приобрести на эти деньги?!" — написал Кучеренко, опубликовав соответствующие фотографии.

Реклама

Данные о покупке автомобиля
Данные о покупке автомобиля / Фото: Facebook: For All

Данные о покупке автомобиля
Данные о покупке автомобиля / Фото: Facebook: For All

Данные о покупке автомобиля
Данные о покупке автомобиля / Фото: Facebook: For All

Реклама

Напомним, что Олег Диденко работал директором ДК "Газ Украины" (входит в структуру "Нафтогаза"), а также был директором по проблемной задолженности, газораспределительным системам и розничному газоснабжению НАК "Нафтогаз Украины" в 2014-2020 гг.

Льготный тариф "Нафтогаза"

С 1 июня НАК установил льготный тариф на голубое топливо для поставщиков воды. Тепловикам газ будут продавать со скидкой, чтобы обеспечить централизованные поставки.

С 1 июня по 31 июля 2022 года "Нафтогаз" будет продавать производителям тепловой энергии топливо по цене 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м., то есть 7,42 грн/куб.

Однако к этой цене необходимо добавить еще тариф за транспортировку и коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед.

"Сегодня" ранее писали, что будет с ценами на бензин после передачи заправок Glusko "Нафтогазу" и рассказывали, к каким тарифам готовиться простым потребителям.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Торговля
Крупнейшие партнеры США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Япония Япония
$210,1
5
Германия Германия
$200,4
6
Южная Корея Южная Корея
$160,8
7
Британия Британия
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Индия Индия
$113,4
10
Вьетнам Вьетнам
$112,8
Больше
Водородное чудо
В Польше создали уникальный автобус
Смотреть фото
Ядерная угроза
Новая обложка The Economist
Энергорынок
Как ЕС разрывает связи с РФ👇
Читать
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять