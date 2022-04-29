Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-лиз для Украины ⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Компании

Борьба с символами: Путин уничтожает Азовсталь и Мариуполь, потому что украинцы не сдались

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 апреля, 18:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российскую верхушку нервирует сам факт того, что им дают достойный отпор в Украине
Путин мстит Мариуполю за неповиновение
Путин мстит Мариуполю за неповиновение / Фото: CNN, Коллаж: Сегодня

Путин уничтожает завод Азовсталь и Мариуполь за то, что они не сдались агрессору и уже стали символом стойкости для всей Украины.

Об этом в интервью CNN заявил генеральный директор компании Метинвест Юрий Рыженков.

Реклама

"Я не думаю, что Путину нужна Азовсталь. Это борьба с символом – потому что они планировали захватить город. И никогда не думали, что Мариуполь будет сопротивляться", – выразил уверенность он.

Жители в блокаде

По его словам, сейчас на территории завода – много мирных жителей, у которых нет еды и воды, но российские войска не позволяют отправить в город гуманитарную помощь. Также неизвестной остаётся судьба тысяч сотрудников Азовстали.

"Из 11 тысяч работников с нами на связь вышли всего 4,5 тысячи человек. Уже два месяца вся компания Метинвест пытается помочь людям выбраться из города", – рассказал Рыженков.

Как известно, в Мариуполе разрушены более 80% зданий, в городе гуманитарная катастрофа. Там в оккупации уже два месяца находятся более 100 тысяч человек. Единственным объектом, который не удаётся захватить русским оккупантам – завод Азовсталь.

Его обороняют украинские военные. В бомбоубежищах завода находятся сотни мирных жителей, но россияне не позволяют увезти их из города.

Реклама

Ранее бизнесмен Ринат Ахметов, владелец комбинатов Азовсталь и ММК Ильича в Мариуполе, выразил гордость тем фактом, что Азовсталь стал оплотом сопротивления. Он подчеркнул: заводы ни при каких обстоятельствах не будут работать под российской оккупацией.

Россия выводит войска

Недавно в Минобороны США заявили, что Россия уводит свои войска от Мариуполя. Силы кафиров опрокидывают в направлении Запорожской области.

"Мы можем сообщить, что мы видели российские войска, выходящие из района Мариуполя и двигающиеся к северо-западу в направлении Запорожской области. Это не значит, что Россия захватила Мариуполь", – сообщили в Пентагоне.

Реклама

В то же время город продолжают бомбить как авиацией, так и ракетными установками. Точное количество российских войск, опрокидывающихся на северо-запад, неизвестно. Бои за Мариуполь продолжаются.

Ранее захватчики сорвали эвакуацию граждан из Азовстали. Объявленный 26 апреля "зеленый коридор" оказался ловушкой, военные РФ открыли огонь. Оккупанты заставляют украинцев в городе разбирать завалы и обустраивать братские могилы за еду.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Green energy
Прорыв в зеленой энергетике
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,79
34,09
40,56
-
35,79
34,09
38,65
30,50
36,59
36,09
40,65
30,37
-
34,02
38,59
29,50
-
34,04
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
Черное золото
Как эмбарго на нефть изменит жизнь россиян
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять