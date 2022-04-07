Чтобы отстояли страну от оккупантов: бизнес передал амуницию защитникам Запорожья

Подразделениям Вооруженных сил в Запорожье предоставили комплекты защитного снаряжения от украинского бизнеса

Бойцов из Запорожья обеспечили самым необходимым / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Компания Метинвест передала 200 комплектов бронежилетов и аптечек в Запорожскую область.

Как сообщили на сайте компании, в целом направили 10 миллионов евро на закупку средств защиты для военных.

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Чем обеспечивают бойцов

Речь идет о наборах с бронежилетами, аптечками и касками. В Киеве бойцы уже получили 450 таких комплектов.

По словам гендиректора "Запорожстали" Александра Мироненко, очередной транш помощи компания предоставляет ВСУ, чтобы они были защищены и могли достойно отстаивать Украину от посягательств российских оккупантов.

Ранее компания "Метинвест направила 500 тысяч долларов на закупку средств защиты для бойцов территориальной обороны Запорожья.

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Производство на военных рельсах

С начала полномасштабной войны "Метинвест" активно работает над потребностями украинских защитников. Предприятия группы начали производить пластины для бронежилетов украинской армии.

За первый месяц работы в новом режиме изготовили тысячу бронежилетов с пластинами, сделанными на мощностях предприятия. Покупают амуницию и за границей, в основном каски, которые привозят в Украину.

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На заводах начали производить противотанковые ежи и шипованные цепи против колесной техники. В течение марта компания передала ВСУ 40 тысяч "ежей" и более 10 тысяч цепей.

Раньше мы рассказывали, что для жителей Кривого Рога закупили гуманитарную помощь на 17,5 млн грн. В наборы входили лекарства и продукты, которые раздали местным жителям и переселенцам.