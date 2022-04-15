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Для эвакуационных поездов: Укрзализныця получила 69 тонн угля

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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15 апреля, 17:39
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Это уже пятая партия угля, который Укрзализныця получает от ДТЭК
С начала войны предприятия ДТЭК Энерго передали "Укрзалізниці" уже 345 тонн угля
С начала войны предприятия ДТЭК Энерго передали "Укрзалізниці" уже 345 тонн угля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Укзализныце" передали 69 тонн угля от угледобывающих предприятий ДТЭК Энерго.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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"Это топливо необходимо для бытовых нужд поездов, которые ежедневно эвакуируют украинцев из опасных регионов", – сообщили в ДТЭК.

Это уже пятая партия угля железнодорожников. Всего предприятия ДТЭК Энерго передали "Укрзалізніци" для этих нужд 345 тонн угля

Еще около 100 тонн компания предоставила для нужд общин и социальных объектов.

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Отметим, что в феврале компания ДТЭК Рината Ахметова начала бесплатно снабжать электроэнергией военные и медицинские учреждения в трех регионах.

В целом компания обеспечила объекты критической инфраструктуры бесплатно электроэнергию на сумму свыше 70 млн грн.

УЗ возобновляет курсирование поезда из Киева в Чернигов

С 16 апреля на маршруте будет курсировать один дизель-поезд в составе двух рельсовых автобусов PESA. Поезд развозит пассажиров дважды в сутки.

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Высадка и посадка будет производиться на следующих станциях:

  • Протасов Яр;
  • Киев-Демеевский;
  • Выдубичи;
  • Дарница;
  • Бровары;
  • Бобрик;
  • Заворичи;
  • Бобровица;
  • Кобыжье;
  • Носовка;
  • Нежин;
  • Вертиевка;
  • Вереск;
  • им. Бориса Олейника;
  • Муравейка.

Раньше мы рассказывали, как украинские энергетики возвращают свет в освобождении от оккупантов города Киевской области, и писали, почему для Украины важно присоединение к энергосистемы ЕС.

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