Для эвакуационных поездов: Укрзализныця получила 69 тонн угля

"Укзализныце" передали 69 тонн угля от угледобывающих предприятий ДТЭК Энерго.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Это топливо необходимо для бытовых нужд поездов, которые ежедневно эвакуируют украинцев из опасных регионов", – сообщили в ДТЭК.
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Это уже пятая партия угля железнодорожников. Всего предприятия ДТЭК Энерго передали "Укрзалізніци" для этих нужд 345 тонн угля
Еще около 100 тонн компания предоставила для нужд общин и социальных объектов.
Отметим, что в феврале компания ДТЭК Рината Ахметова начала бесплатно снабжать электроэнергией военные и медицинские учреждения в трех регионах.
В целом компания обеспечила объекты критической инфраструктуры бесплатно электроэнергию на сумму свыше 70 млн грн.
УЗ возобновляет курсирование поезда из Киева в Чернигов
С 16 апреля на маршруте будет курсировать один дизель-поезд в составе двух рельсовых автобусов PESA. Поезд развозит пассажиров дважды в сутки.
Высадка и посадка будет производиться на следующих станциях:
- Протасов Яр;
- Киев-Демеевский;
- Выдубичи;
- Дарница;
- Бровары;
- Бобрик;
- Заворичи;
- Бобровица;
- Кобыжье;
- Носовка;
- Нежин;
- Вертиевка;
- Вереск;
- им. Бориса Олейника;
- Муравейка.
Раньше мы рассказывали, как украинские энергетики возвращают свет в освобождении от оккупантов города Киевской области, и писали, почему для Украины важно присоединение к энергосистемы ЕС.