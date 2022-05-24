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Еще одна компания из списка Stop Bloody Energy прекращает работу в России

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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24 мая, 14:55
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Концерн из Швейцарии, который был в списке Stop Bloody Energy, решил больше не сотрудничать с оккупантами
Международные компании продолжают выходить из РФ
Международные компании продолжают выходить из РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Швейцарский концерн Sulzer, специализирующийся на производстве и сервисном обслуживании промышленных машин и оборудования, объявил о решении уйти с российского рынка.

Как говорится в заявлении компании, это лучшее решение для всех заинтересованных сторон.

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Компания работала в России десятки лет, но вторжение в Украину заставило правление Sulzer пересмотреть ситуацию.

Концерн из Швейцарии производит промышленное оборудование для нефтяной, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и других отраслей и занимается сервисным обслуживанием. В частности, это:

  • промышленные насосы;
  • станки.

Список Stop Bloody Energy

В течение 2021 года Sulzer выполнил заказов на 3,2 млрд швейцарских франков. Ранее компанию в рамках проекта Stop Bloody Energy включили в список корпораций, продолжающих сотрудничество с Россией, вопреки развязанной ею агрессивной войны против Украины.

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поприветствовал решение компании. Он подчеркнул, что уже стартует процесс продажи активов.

В "черном списке" Stop Bloody Energy остается еще 13 западных нефтесервисных компаний, которые продолжают сотрудничать с Россией. Проект запустили компании ДТЭК Рината Ахметова, "Нефтегаз Украины" и "Укрэнерго" в марте 2022 года. Они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Великобритания становится энергонезависимой

Корпорация British Petroleum (BP) заявила о партнерстве с компаниями ADNOC и Masdar из Абу-Даби. Они будут вместе работать над производством водорода.

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Благодаря общим проектам с крупными корпорациями из Объединенных Арабских Эмиратов в Великобритании будет развиваться водородный рынок. Проект H2Teesside предусматривает разработку двух установок на 500 МВт к 2030 году, а проект HyGreen Teesside – запуск производства зеленого водорода с 2025 года на 60 МВт и с 2030 года – на 500 МВт.

Кроме того, британцы будут помогать с водородными проектами в ОАЭ. Вместе с ADNOC в Абу-Даби сосредоточатся на производстве голубого водорода, а совместно с Masdar, Abu Dhabi Waste Management Center (Tadweer) и Etihad Airways – на производстве экологически чистого авиационного топлива от водорода. Также будут развивать проекты газификации бытовых отходов в ОАЭ.

Ранее "Сегодня" писали, как проект Stop Bloody Energy разрушает экономику РФ и какие компании вошли в список тех, кто поддерживает Россию в войне против Украины.

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