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СЕГОДНЯ Industry Компании

Главная задача бизнеса – работать: группа SCM уплатила рекордные суммы налогов

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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28 марта, 19:08
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Пока Вооруженные силы Украины защищают государство от оккупантов, бизнес должен работать и поддерживать экономику
В условиях войны, бизнес должен обеспечивать стабильность экономики
В условиях войны, бизнес должен обеспечивать стабильность экономики / Фото: Getty Images, Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

За 2021 год бюджет Украины получил 86,5 миллиарда гривен налогов и сборов от компаний, входящих в финансово-промышленную группу SCM. Это более 500 предприятий в разных сферах, где работает более 200 тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе компании, сумма уплаченных налогов в 2021 году побила исторический рекорд за более чем 20 лет существования SCM.

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"Это – наш вклад в развитие, силу, в достойную жизнь Украины и украинцев. И тогда, и сейчас мы в Украине и с Украиной ", – заявили в представительстве бренда.

Куда и сколько инвестиций направили

В частности, отчисления в центральный бюджет составили на 84% больше по сравнению с 2020 годом – 73,3 миллиарда гривен. В местные бюджеты налогов было на 42% больше – 13,1 миллиарда гривен.

Кроме этого, на 75% выросли инвестиции в модернизацию и основные фонды – говорится о 44,8 миллиарда гривен. Еще 13,2 миллиарда гривен составило финансирование социальных программ: поддержка окружающей среды (8 миллиардов гривен) и безопасность труда (3,5 миллиарда гривен).

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Общая сумма всех инвестиций и отчислений в развитие Украины на протяжении 2021 составляет более 140 миллиардов гривен. Следовательно, в условиях войны нужно делать еще больше, чтобы поддержать экономику:

  • уплачивать налоги;
  • хранить рабочие места;
  • выплачивать зарплаты;
  • производить продукцию.

"Сейчас, когда Россия ведет в Украине разрушительную войну, главная задача бизнесов SCM в Украине – работать", – отметили в SCM.

Налоги в условиях войны

Правительство объявило о ряде нововведений, которые будут актуальны для украинцев в апреле. Во-первых, это отсрочка пересмотра тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги. Во-вторых, перерасчет пенсий до сих пор работающим гражданам – процедура состоится автоматически, поэтому самостоятельно никуда обращаться не придется.

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В-третьих, с апреля ФЛП первой и второй групп могут не уплачивать единый налог. Представители крупного бизнеса могут перейти на упрощенную систему налогообложения.

Кроме того, на время военного положения и еще месяц после его окончания будет действовать мораторий на взыскание имущества и выселение жильцов, взявших жилье в ипотеку. Банки также не будут начислять штрафы и пеню за просрочку уплаты по кредиту.

Раньше мы рассказывали, что в приложении "Дія" вернули популярную услугу для ФЛП. Речь идет об уплате налогов через мобильное приложение. В то же время в Министерстве энергетики призывают украинцев оплатить счета за электроэнергию, если они могут это сделать.

налогибюджетSCM
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Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Цитата дня

Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

Цитата на segodnya.ua
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Финансовый фронт
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