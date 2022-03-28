Главная задача бизнеса – работать: группа SCM уплатила рекордные суммы налогов

Пока Вооруженные силы Украины защищают государство от оккупантов, бизнес должен работать и поддерживать экономику

В условиях войны, бизнес должен обеспечивать стабильность экономики / Фото: Getty Images, Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

За 2021 год бюджет Украины получил 86,5 миллиарда гривен налогов и сборов от компаний, входящих в финансово-промышленную группу SCM. Это более 500 предприятий в разных сферах, где работает более 200 тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе компании, сумма уплаченных налогов в 2021 году побила исторический рекорд за более чем 20 лет существования SCM.

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"Это – наш вклад в развитие, силу, в достойную жизнь Украины и украинцев. И тогда, и сейчас мы в Украине и с Украиной ", – заявили в представительстве бренда.

Куда и сколько инвестиций направили

В частности, отчисления в центральный бюджет составили на 84% больше по сравнению с 2020 годом – 73,3 миллиарда гривен. В местные бюджеты налогов было на 42% больше – 13,1 миллиарда гривен.

Кроме этого, на 75% выросли инвестиции в модернизацию и основные фонды – говорится о 44,8 миллиарда гривен. Еще 13,2 миллиарда гривен составило финансирование социальных программ: поддержка окружающей среды (8 миллиардов гривен) и безопасность труда (3,5 миллиарда гривен).

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Общая сумма всех инвестиций и отчислений в развитие Украины на протяжении 2021 составляет более 140 миллиардов гривен. Следовательно, в условиях войны нужно делать еще больше, чтобы поддержать экономику:

уплачивать налоги;

хранить рабочие места;

выплачивать зарплаты;

производить продукцию.

"Сейчас, когда Россия ведет в Украине разрушительную войну, главная задача бизнесов SCM в Украине – работать", – отметили в SCM.

Налоги в условиях войны

Правительство объявило о ряде нововведений, которые будут актуальны для украинцев в апреле. Во-первых, это отсрочка пересмотра тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги. Во-вторых, перерасчет пенсий до сих пор работающим гражданам – процедура состоится автоматически, поэтому самостоятельно никуда обращаться не придется.

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В-третьих, с апреля ФЛП первой и второй групп могут не уплачивать единый налог. Представители крупного бизнеса могут перейти на упрощенную систему налогообложения.

Кроме того, на время военного положения и еще месяц после его окончания будет действовать мораторий на взыскание имущества и выселение жильцов, взявших жилье в ипотеку. Банки также не будут начислять штрафы и пеню за просрочку уплаты по кредиту.

Раньше мы рассказывали, что в приложении "Дія" вернули популярную услугу для ФЛП. Речь идет об уплате налогов через мобильное приложение. В то же время в Министерстве энергетики призывают украинцев оплатить счета за электроэнергию, если они могут это сделать.