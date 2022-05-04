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Группа "Метинвест" рассказала о мерах безопасности на Авдеевском коксохимическом заводе

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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4 мая, 10:15
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В "Метинвесте" рассказали о том, как будет работать предприятие после циничного обстрела российскими военными
"Метинвест" осуществляет консервацию Авдеевского Коксохима
"Метинвест" осуществляет консервацию Авдеевского Коксохима / Фото: Нацполиция, Коллаж: Сегодня

Группа "Метинвест" делает все, чтобы сберечь жизнь и здоровье своих сотрудников и потому компания осуществляет процесс консервации Авдеевского коксохима.

Об этом "Метинвест" сообщает в своих социальных сетях.

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Отмечается, что численность персонала, работающего на промышленных площадках завода, была минимизирована и все, кто может выполнять работу дистанционно, переведены на удаленный режим работы еще в марте.

"Однако продолжают работать специалисты, обеспечивающие хранение промышленных мощностей АКХЗ в период военных действий. Большинство из них, к сожалению, оказались 3 мая под вражеским обстрелом после рабочей смены", – говорится в сообщении.

В "Метинвесте" сообщают, что атака была быстрой и прицельной и рабочие даже не успели пройти в бомбоубежища завода.

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В настоящее время на Авдеевском коксохиме действуют семь убежищь, в которых могут спрятаться 2,5 тысячи человек. Все укрытия снабжены генераторами, медикаментами, питьевой водой и продуктами.

"Несмотря на сложную логистику и вражеские обстрелы, группа "Метинвест" готова вывозить всех сотрудников и членов их семей, желающих покинуть опасное место", – отмечает компания.

Что произошло?

3 мая российские военные нанесли удар по Авдеевке, а именно – прицельно атаковали Авдеевский коксохимический завод.

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В результате прямого попадания в пассажирский транспорт 10 сотрудников завода погибли, примерно 20 – получили тяжелые ранения.

В настоящее время травмированные работники находятся в городской больнице.

"Сегодня" также писали, какую роль в экономике Украины играет этот завод, и рассказывали, что еще известно о трагедии.

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