Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Компании

Идут следом за саперами: пригород Киева продолжают подключать к электричеству

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 мая, 18:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что происходило после освобождения от российских кафиров в пригороде Киева
Энергетики восстанавливают свет в освободившемся пригороде столицы
Энергетики восстанавливают свет в освободившемся пригороде столицы / Фото: Коллаж: Сегодня

Почти месяц назад украинские войска освободили от российских оккупантов пригород Киева. Теперь города Буча, Гостомель и Ирпень постепенно возвращаются к мирной жизни.

На освобожденные территории практически сразу прибыли саперы, а одновременно с ними – ремонтники электросетей. Нам удалось посмотреть на работу одной из бригад, которая почти непрерывно работает над восстановлением разрушенной энергетической инфраструктуры Ирпеня и Гостомеля.

Реклама

"Мы работали там 24 и 25 февраля. 26 числа связь уже исчезла, поэтому мы начали покидать города. Надо было спасать семьи, потому что за окном уже стояла техника орков", – рассказывает Александр Данилюк, мастер бригады.

Реклама

Большинство людей решило ехать в столицу и в другие города, где еще не было русских военных. Пригород же столицы ожидала оккупация. Однако на местах оставалось еще много людей.

Тем временем россияне обстреливали мирные города безо всякой логики. По многоэтажкам били из тяжелого оружия, на домах до сих пор можно заметить следы от выстрелов. О действиях вражеской армии продолжает рассказывать Александр Данилюк, в доме которого россияне жили определенный период времени.

"Загнали они свой БТР прямо в подъезд мой как тайник. Потом напились и били по соседним домам", – говорит он.

Реклама

Когда мужчина вернулся домой, то не узнал собственного жилья:

"То что эти подонки опорожнялись в сумки, которые так и стояли у кроватей, где они спали – это история в этих краях привычная. Меньше с тем, показательно то, что случилось с холодильником энергетика – он был весь разорван. "Я сразу не понял, а потом дошло – это существо сидело на кухне, жрало мою пищу и просто бросало нож в холодильник. Развлекался".

После освобождения городов энергетики заезжали в города сразу после саперов.

"Шли так сразу за ними. Они расчищают нам путь, а мы идем. Сначала на подстанцию ребят заводили, а потом уже нам чистили возле линий (электропередач)" , – рассказывает электромонтер Сергей Рыбак.

Сейчас мастера работают без выходных и больших праздников. Живут вместе в Ирпене, куда вернулись после увольнения. Убрали за орками, нашли несколько не разорванных снарядов. Из техники уцелела только одна машина, но и она побита обломками.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Green energy
Прорыв в зеленой энергетике
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Кто получит выгоду от войны
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Черное золото
Как эмбарго на нефть изменит жизнь россиян
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
37,84
36,04
40,56
32,47
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
35,86
40,59
30,00
-
-
42,68
31,81
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
31,47
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
31,46
-
36,29
40,65
30,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять