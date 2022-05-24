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Инициатива ДТЭК в Давосе: в Украине планируют значительно увеличить мощности "зеленой" энергетики

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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24 мая, 19:30
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Новый проект возобновляемой энергетики должен помочь экономике Украины и ЕС
В Украине планируют масштабно развивать "зеленую" энергетику
В Украине планируют масштабно развивать "зеленую" энергетику / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК Рината Ахметова инициировала в Давосе проект увеличения мощности "зеленой" энергетики в Украине с 9 до 30 ГВт до 2030 года.

Как сообщили в пресс-службе компании, проект "30 до 2030" предполагает, что европейские компании будут приобщаться к развитию возобновляемых источников энергии в Украине.

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Таким образом, в стране намерены увеличить мощности "зеленой" энергетики до 30 ГВт за 8 лет. И продвижение этой инициативы является одной из главных целей ДТЭК в Давосе на Всемирном экономическом форуме.

"Мы верим, что Украина может стать эталоном для возобновляемых технологий, внедряя новые технологии и бизнес-модели", – подчеркнули энергетики.

Какие плюсы для Украины?

Благодаря реализации инициативы Украина сможет заменить российские источники энергии. В то же время Европейский Союз сможет усилить свою энергетическую безопасность.

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"На это понадобятся миллиарды инвестиций и поддержка ЕС", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в комментарии немецкому изданию Deutsche Welle.

Если европейские страны инвестируют в развитие "зеленой" энергетики в Украине, то Украина сможет поддерживать Европу и экспортировать полученный ресурс.

Бесплатный свет для больниц

С начала войны группа ДТЭК предоставляет украинским военным учреждениям и медицинским учреждениям безвозмездно электроэнергию. В феврале-апреле предприятия потребили 23,5 млн кВт∙ч на сумму 137 млн грн.

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Обеспечивают светом бесплатно объекты критической инфраструктуры в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. Это регионы, где есть представительства компаний ДТЭК.

На сегодняшний день бесплатно пользуются услугами электроснабжения более 100 заведений. В списке есть:

  • Институт травматологии и ортопедии АМН Украины;
  • Днепропетровская областная клиническая больница им. И. И. Мечникова;
  • Днепропетровский областной центр экстренной медицины и медицины катастроф;
  • Кураховская городская больница и другие.

По словам генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, помощь Украине и украинцам является ключевым приоритетом группы ДТЭК и ее акционера Рината Ахметова. Все усилия бизнеса направлены на то, чтобы помочь Украине победить в этой войне.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как проект Stop Bloody Energy разрушает экономику РФ и какой большой концерн решил выйти из РФ после попадания в черный список.

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