Интернет от Укртелекома снова заработал почти по всей Украине

Рассказываем, как идет обновление интернета для абонентов "Укртелекома"

"Укртелеком" восстанавливает интернет украинцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 28 июня Укртелеком возобновил поставки интернет-услуг в 87% населенных пунктов Украины, где есть сети компании, во всех областях, кроме Луганской и Херсонской.

В компании признаются: возобновление сетей дается непросто, ведь вести работы приходится иногда под обстрелами, а также там, где наблюдаются перебои в сервисах из-за аварий РЭС. Однако, несмотря на сложность условий, работы проводятся постоянно, при разных обстоятельствах и в разных местах.

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Также в "Укртелекоме" фиксируют рост спроса на оптический интернет: если в конце мая-начале июня недельные подключения были на уровне 1,6 тысячи, то теперь к оптической сети было почти 2 тысячи подключений, то есть в среднем более 280 подключений ежедневно.

Раньше мы рассказывали о массированной кибератаке на сервисы "Укртелекома" и кто помог украинской компании справиться с проблемой. Также мы писали, как идет восстановление интернет-услуг в прифронтовых городах Запорожья.