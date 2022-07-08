Иск Ахметова против России: сколько предприятий SCM разрушили оккупанты

Россияне оккупировали и разрушили десятки предприятий SCM бизнесмена Рината Ахметова, и полностью убытки еще не подсчитали

Сколько ущерба принесли россияне SCM / Фото: Коллаж: Сегодня

Бизнесмен Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации из-за ее военной агрессии против Украины и убытки бизнесу. Пока известно, что россияне оккупировали и разрушили около 70 предприятий SCM Рината Ахметова.



Об этом сообщает издание Liga со ссылкой на слова Марни Чик, партнера юридической компании Covington&Burling LLP и представителя SCM в европейском суде.

Убытки – на десятки миллиардов долларов

"В иске SCM указал о поврежденном имуществе, но перечень из-за активных боевых действий не окончательный, его еще не оценили в долларах, евро или гривнях. Это покрытие ущерба, нанесенного по всей территории Украины на примерно 70 предприятиях Ахметова и инвестиционной группы SCM", – объяснила Чик.

Реклама

Раньше гендиректор ДТЭК Максим Тимченко рассказывал, что убытки подсчитывают в "десятках миллиардов долларов", и это касается только энергетического направления бизнеса Рината Ахметова.

Инвестиционная группа SCM также предоставила данные по потерям агрохолдинга HarvEast, который входит в ее структуру. Речь идет о 97 000 га, которые использует бизнес в Донецкой области, и 26 000 в Киевской и Житомирской областях, где происходили боевые действия.

Согласно тому, что известно из открытых источников, Россия получила контроль над зерновозами и балкерами в Мариуполе и использует их для погрузки украденным зерном HarvEast и металлами Метинвеста.

Реклама

Когда преступления России начнут рассматривать в суде

Ранее мы рассказывали, что ЕСПЧ уполномочен рассматривать заявления о нарушениях, совершенных Россией, до даты вступления в силу выхода РФ из Европейской конвенции.

И так как Россия остается членом Совета Европы как минимум до сентября 2022 года, соответственно, жалобы на нарушение ею прав человека подлежат рассмотрению в ЕСПЧ.

Ранее "Сегодня" писали, как Ринат Ахметов назвал полномасштабную войну РФ против Украины. Также мы рассказывали, как Ринат Ахметов и его бизнес помогают украинской армии приближать победу в войне против РФ.