Конец связи? Крупнейшая телекоммуникационная компания США выходит из РФ

Компания Lumen выходит из российского рынка, потому что ситуация в РФ становится все более опасной

Крупнейшая телекоммуникационная компания США выходит из РФ / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Мировые компании массово покидают рынки РФ из-за ее вторжения в Украину. От этого в России тормозятся многие сферы, уровень безработицы стремительно растет, а курс рубля ежедневно бывает рекорды по обвалу.

Между тем, еще одна компания – одна из крупнейших американских телекоммуникационных компаний Lumen – заявила о прекращении сотрудничества с РФ.

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"Услуги, которые мы предоставляем, облегчают почти все аспекты современной жизни. Однако жизнь в России изменилась, и Lumen не может продолжать работать на этом рынке. Бизнес-услуги, которые мы предоставляем, очень небольшие и очень ограниченные, как и наше физическое присутствие. Однако мы принимаем меры, чтобы немедленно прекратить бизнес в регионе", – говорится в сообщении.

В компании заявляют, что покинут РФ как можно скорее. Lumen не обладают большими мощностями в России, однако даже для незначительного количества корпоративных клиентов прекращают работу из-за рискованных действий российских властей.

Lumen говорят, что ситуация в РФ неопределенна и становится все более опасной. Поэтому это решение было принято для "безопасности их сетей и сетей их клиентов, а также постоянной целостности глобального Интернета".

Какие последствия для коммуникаций в РФ

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров отреагировал на решение Lumen. Он отметил, что ее клиентами были "Транстелеком" и "Ростелеком".

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Известно, что "Транстелеком" владеет одной из самых больших сетей в мире волоконно-оптических кабелей. Она предоставляет в пользование магистральные цифровые каналы связи коммерческим организациям, государственным учреждениям, операторам электросвязи, сотовым операторам и Интернет-провайдерам.

"Ростелеком" также предоставляет услуги телефонной связи, доступа к Интернету, телевидения. По данным компании, ее услугами пользуются более 100 млн россиян.

В частности, Ростелеком ранее сотрудничал и с другим магистральным провайдером США Cogent, который так же, как и Lumen, решил отключить ее от своих сетей.

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Собственно, Cogent на фоне войны в Украине прервала сотрудничество с российскими "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс" и VK.

Министр Федоров заявил, что уже очень скоро выход столь крупных компаний из России приведет к ухудшение качества доступа россиян к иностранным интернет-сервисам.

Повлияет ли это на Украину?

В Украине у Lumen нет сотрудников и предоставляют ограниченные услуги нескольким клиентам. Несмотря на это компания не будет покидать наш рынок. Также там пообещали увеличить суммы пожертвований сотрудников Lumen для граждан Украины.

Масштабный выход бизнеса из РФ

Ранее о прекращении работы с россиянами заявили компании Apple и Apple Pay, Dell, Ericsson, Lenovo, HP, Intel, AMD, PayPal, Paysera, Dropbox, WebMoney и многие другие.

В частности, всемирно известная компания VMware остановила все бизнес-операции в России и Беларуси. Представители компании сообщили, что стремятся поддержать участников команды из Украины, их родственников, а также украинских потребителей и партнеров. Речь идет не только об информационной поддержке, но и о приостановке продаж и профессиональных услуг.

Ранее также одна из крупнейших мировых аэрокосмических корпораций Boeing прекратила закупку российского титана.