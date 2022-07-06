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Крадут не только металл: оккупанты захватили два иностранных корабля в Мариуполе

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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6 июля, 13:55
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Рассказываем, кому принадлежали украденные россиянами корабли
Россия украла из порта чужие корабли
Россия украла из порта чужие корабли / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Россия захватила в Мариуполе два иностранных корабля, прибывших для погрузки металла.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Отмечается, что поддерживаемые Россией сепаратисты квазиреспублики "ДНР" захватили судна и заявили, что теперь они являются "государственной собственностью".

Корабли прибыли в порт Мариуполя ещё до начала войны для загрузки украинского металла.

"Самопровозглашенная "Донецкая Народная Республика" через "Министерство иностранных дел" уведомила две судоходные компании о том, что их суда подверглись "насильственному завладению движимым имуществом с принудительным обращением в государственную собственность" без какой-либо компенсации владельцам, согласно двум отдельным письмам, – пишет Reuters.

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Одна из компаний Smarta Shipping, владеющая сухогрузом Smarta, зарегистрированная в Либерии, заявила, что была проинформирована об аресте по электронной почте 30 июня.

"Такое насильственное присвоение нарушает основные права человека в том, что касается прав собственности", — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что такие действия представляют серьезную угрозу судоходству и безопасности на море.

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Ранее мы рассказывали, что агрессор не скрываясь, на государственном уровне крадет зерно и металл из оккупированных регионов Украины. Только из Мариуполя было вывезено уже минимум три корабля с металлом в Ростов.

Зачем РФ крадет металл?

Ранее мы рассказывали, что воровство металла и зерна – это часть стратегии по уничтожению Украины как основного конкурента на мировых рынках.

Об этом заявила директор по правовому обеспечению группы Метинвест Светлана Романова и назвала эти преступления частью глобальной стратегии. Как агрессор будет реализовывать свой план, читайте в материале.

"Сегодня" ранее писали, какое будущее у комбината "Азовсталь" и металлургии Украины и рассказывали, кто будет привлечен к ответственности за воровство украинского богатства.

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