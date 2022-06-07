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Миллионные убытки: мариупольские комбинаты обратились в прокуратуру из-за оккупантов

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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7 июня, 14:02
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Рассказываем, что требуют мариупольские металлургические комбинаты ММК им. Ильича и Азовсталь
Из мариупольского порта продолжают вывозить металл
Из мариупольского порта продолжают вывозить металл / Фото: Министерство инфраструктуры, Коллаж: Сегодня

Мариупольские металлургические комбинаты ММК им. Ильича и Азовсталь группы Метинвест обратились в Генпрокуратуру с требованием открыть уголовные производства относительно кражи войсками РФ их металлопродукции.

Об этом говорится в официальных заявлениях комбинатов.

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"Из открытых источников заявителю стало известно, что представители военных формирований Российской Федерации (и подконтрольных им лиц и террористических группировок), которые оккупировали г. Мариуполь, вывозят в неизвестном направлении и используют по своему усмотрению без законных оснований надлежащее имущество комбината", – говорится в сообщении.

Факты кражи имущества подтверждаются заявлениями оккупационных властей и коллаборантов. А именно – о возобновлении работы порта для вывоза металлопродукции и зерна.

Кроме этого, подтверждениями служат трекинговые данные морского судна РМ3, зарегистрированного в РФ, доставившее краденый металл. в порт в Ростове-на-Дону.

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Ущерб комбинатов от оккупантов уже достиг десятков миллионов долларов.

Недавно на Первом российском канале вышел сюжет с подробным рассказом РФ о том, как оккупанты воруют украинскую продукцию из мариупольского порта.

Из сюжета следует, что сначала они вывезут украинский металл, а потом придет черед зерна.

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Ранее у Метинвест заявили, что оккупанты готовятся похитить и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, изготовленную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича, что является тяжким международным преступлением.

По данным пресс-службы компании, всего вывезти планируют близко 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет $170 млн.

"Сегодня" также писали, как россияне самостоятельно признались в воровстве.

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