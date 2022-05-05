Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арест Шария ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Компании

Неприступная крепость: как на Азовстали готовились ко вторжению российских войск

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 мая, 16:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В бомбоубежищах на заводе Азовсталь продолжают прятаться мирные украинцы, но никто не знает их точного количества
На заводе Азовсталь продолжают прятаться мирные люди
На заводе Азовсталь продолжают прятаться мирные люди / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На территории металлургического комбината "Азовсталь" бомбоубежища есть под каждым подразделением, и в них все ещё находятся сотни мирных жителей.

Об этом рассказал гендиректор комбината Энвер Цкитишвили.

Реклама

"У "Азовстали" бомбоубежища рассчитаны на 12 тысяч человек. Поэтому мы объявили всем, что будем укрывать в этих бомбоубежищах всех, кто придёт. На сегодняшний момент на комбинате находятся до 200 мирных жителей. Точную цифру не скажет никто, потому что связи практически нет", – рассказал он.

По его словам, перед началом военных действий компания "Метинвест" снабдила все бомбоубежища водой и сухпайками.

"Мы не подозревали, какой будет война и какими колоссальными будут разрушения, но у нас был опыт 2014 года. И мы понимали, что можем принять не только сотрудников завода, но и жителей Мариуполя", – пояснил он.

Реклама

По его словам, 156 человек, эвакуированные из комбината на днях, – это чудо, которое стало возможным благодаря президенту Зеленскому и мировым лидерам, и эту работу очень важно продолжать.

"Компания "Метинвест" прилагает все усилия для того, чтобы эвакуировать мирных жителей. Наши водители участвуют в гуманитарных конвоях, вывозят людей. Из тех мирных жителей, которых эвакуировали, самому младшему – 4,5 месяца. И из них два месяца ребёнок просидел в подвале. Именно для этих грудных детей батальон "Азов" выходил ночью в город. И искал по разбитым аптекам памперсы и питание", – поделился Цкитишвили.

Как известно, несмотря на осаду и непрекращающиеся тяжёлые бои, украинские бойцы полка "Азов" продолжают удерживать завод "Азовсталь", а вместе с ним и город Мариуполь под украинским контролем.

Реклама

Собственник комбината, украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что гордится фактом того, что "Азовсталь" стал символом стойкости Украины.

И подчеркнул: ни при каких обстоятельствах мариупольские металлургические комбинаты не будут работать под российской оккупацией.

Ранее мы рассказывали, что российские военные продолжают обстрел металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, и писали, что из-за российских обстрелов на территории завода погибли две мирные женщины.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Green energy
Прорыв в зеленой энергетике
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Кто получит выгоду от войны
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Черное золото
Как эмбарго на нефть изменит жизнь россиян
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
36,00
40,59
30,00
-
36,09
40,65
31,37
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
30,98
-
36,04
40,65
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять