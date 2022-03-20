Никаких лекарств из Беларуси: какие препараты Минздрав запретил продавать в Украине

Минздрав запретил продавать в Украине лекарства, созданные в Беларуси

Минздрав Украины запретил лекарства из Беларуси / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинцам больше не будут продавать медицинские препараты, изготовленные на территории Беларуси, или производители которых зарегистрированы в соседнем государстве.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Согласно приказу Министерства №503 от 19 марта, в Украине больше не будут распространяться и не будут применяться 39 лекарственных средств. Речь идет о:

"Арпефлю" (Umifenovir);

"Ацецекс" (Acetylcysteine);

"Ацикловир-Белмед" (Aciclovir);

"Декспантен" (Dexpanthenol);

"Золедроновая кислота" (Zoledronic acid);

"Максибрен" (Phenibut);

"Метотрексат" (Methotrexate);

"Митра" (Meldonium);

"Моксонидин ФТ" (Moxonidine);

"Мукосат NEO" (Chondroitin sulfate);

"Назофен Бэби" (Phenylephrine);

"Нейротропин-Мексибел" (Mexidol*);

"Ноксивин" (Oxymetazoline);

"Оксалиплатин" (Oxaliplatin);

"Омепразол" (Omeprazole);

"Паклитаксел" (Paclitaxel);

"Рыбоксин" (Inosine);

"Розувастатин ФТ" (Rosuvastatin);

"Слипнорм" (Doxylamine);

"Спирамицин-ФТ" (Spiramycin);

"Тербинафин-ФТ" (Terbinafine);

"Флударабин-Белмед" (Fludarabine);

"Фотолон" (Mono);

"Терегин" (Mono);

"Алфлусат" (Chondroitin sulfate);

"Т-Холин" (Choline alfoscerate).

Упомянутые лекарства, которые ввезли в Украину до подписания приказа Минздрава, еще можно продавать и использовать до истечения срока годности. В то же время украинцам отметили, что белорусская продукция неоригинальна – это генерики, которые производят также и фармацевтические компании Украины, поэтому аналоги лекарств есть.

Санкции против РФ и Белоруссии

Из-за поддержки России в войне против Украины, Беларусь тоже обложили санкциями Запада. Недавно ЕС запретил вывозить в эти страны евро, а Литва потролила их, разрешив вывоз смешной суммы наличными деньгами.

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Из Беларуси и РФ массово выходит международный бизнес. Ограничения для них есть и в сфере культуры и спорта, в частности чемпионате мира по хоккею.

Ранее мы рассказывали, какие компании с российскими или белорусскими корнями продолжают работать в Украине. Также мы писали, какую помощь украинскому бизнесу предлагает государство.