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СЕГОДНЯ Industry Компании

Никаких лекарств из Беларуси: какие препараты Минздрав запретил продавать в Украине

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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20 марта, 14:55
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Минздрав запретил продавать в Украине лекарства, созданные в Беларуси
Минздрав Украины запретил лекарства из Беларуси
Минздрав Украины запретил лекарства из Беларуси / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинцам больше не будут продавать медицинские препараты, изготовленные на территории Беларуси, или производители которых зарегистрированы в соседнем государстве.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Согласно приказу Министерства №503 от 19 марта, в Украине больше не будут распространяться и не будут применяться 39 лекарственных средств. Речь идет о:

  • "Арпефлю" (Umifenovir);
  • "Ацецекс" (Acetylcysteine);
  • "Ацикловир-Белмед" (Aciclovir);
  • "Декспантен" (Dexpanthenol);
  • "Золедроновая кислота" (Zoledronic acid);
  • "Максибрен" (Phenibut);
  • "Метотрексат" (Methotrexate);
  • "Митра" (Meldonium);
  • "Моксонидин ФТ" (Moxonidine);
  • "Мукосат NEO" (Chondroitin sulfate);
  • "Назофен Бэби" (Phenylephrine);
  • "Нейротропин-Мексибел" (Mexidol*);
  • "Ноксивин" (Oxymetazoline);
  • "Оксалиплатин" (Oxaliplatin);
  • "Омепразол" (Omeprazole);
  • "Паклитаксел" (Paclitaxel);
  • "Рыбоксин" (Inosine);
  • "Розувастатин ФТ" (Rosuvastatin);
  • "Слипнорм" (Doxylamine);
  • "Спирамицин-ФТ" (Spiramycin);
  • "Тербинафин-ФТ" (Terbinafine);
  • "Флударабин-Белмед" (Fludarabine);
  • "Фотолон" (Mono);
  • "Терегин" (Mono);
  • "Алфлусат" (Chondroitin sulfate);
  • "Т-Холин" (Choline alfoscerate).

Упомянутые лекарства, которые ввезли в Украину до подписания приказа Минздрава, еще можно продавать и использовать до истечения срока годности. В то же время украинцам отметили, что белорусская продукция неоригинальна – это генерики, которые производят также и фармацевтические компании Украины, поэтому аналоги лекарств есть.

Санкции против РФ и Белоруссии

Из-за поддержки России в войне против Украины, Беларусь тоже обложили санкциями Запада. Недавно ЕС запретил вывозить в эти страны евро, а Литва потролила их, разрешив вывоз смешной суммы наличными деньгами.

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Из Беларуси и РФ массово выходит международный бизнес. Ограничения для них есть и в сфере культуры и спорта, в частности чемпионате мира по хоккею.

Ранее мы рассказывали, какие компании с российскими или белорусскими корнями продолжают работать в Украине. Также мы писали, какую помощь украинскому бизнесу предлагает государство.

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