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Обеспечивают украинцам комфорт во время войны: кто такие "Герои энергетического фронта"

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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8 июня, 19:20
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Украинские компании запустили проект для чествования труда тех, кто без устали работает несмотря на войну
Украинцам рассказывают истории тех, кто работает под пулями
Украинцам рассказывают истории тех, кто работает под пулями / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собирают и публикуют истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Ознакомиться с историями и информацией о проекте можно на тематическом сайте.

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По словам представителей ДТЭК, даже до полномасштабного вторжения работа энергетиков была полна сложностей и вызовов, но после 24 февраля стала еще опаснее.

Цель проекта

Благодаря "Героям энергетического фронта" планируют чтить самоотверженную и отважную работу энергетиков, которые работают под пулями и ежедневно рискуют жизнью, чтобы украинцы продолжали жить в комфорте.

Таким образом также почитают сотрудников компаний-инициаторов проекта, погибших при исполнении трудовых обязанностей.

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"Каждый из них – это настоящий герой и патриот Украины, и украинцы должны знать и помнить своих героев", – отметили в ДТЭК.

Приобщиться к проекту со своей уникальной историей может каждый энергетик. Для этого нужно заполнить форму на сайте и вписать туда свой рассказ, который впоследствии опубликуют.

Инициаторы проекта добавили, что каждый украинец вносит свой вклад в победу. Только вместе мы сможем преодолеть врага и освободить Украину от захватчиков!

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Награждение энергетиков

На днях в Министерстве энергетики отметили государственными наградами и почетными грамотами сотрудников ДТЭК за работу во время боевых действий. Согласно приказу министерства, назначено 47 человек.

"За самоотверженные действия при выполнении аварийно-восстановительных работ, налаживание работы объектов жизнеобеспечения населения во время боевых действий в результате нападения российских захватчиков на Украину", – говорится в приказе.

Девять работников ДТЭК Сети получили нагрудные знаки "Отличник энергетики Украины". Еще 36 специалистов компании получили грамоты. Кроме этого, двое специалистов ДТЭК Энерго получили почетные грамоты от министерства за смелость и мужество во время спасения людей из Мариуполя.

Раньше мы рассказывали, что энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения в Донецкой области и как изменилась работа энергетиков из-за войны.

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